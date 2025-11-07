Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

Guille Giménez, la 'pareja NBA' de Daimiel, confiesa su deportivismo antes de estrenarse narrando al Celta

Este domingo los míticos narradores de la NBA en España se pasan al fútbol y comentarán el Celta-Barça

Esther Durán
07/11/2025 16:00
Antoni Damiel y Guille Giménez, en El Partidazo de COPE
Antoni Damiel y Guille Giménez, en El Partidazo de COPE
El Partidazo de COPE

Este domingo en el duelo entre el Celta y el Barça en Balaídos, los míticos narradores de la NBA en España Ántoni Daimiel y Guille Giménez se pasarán al fútbol. Después de que las retransmisiones de la liga de baloncesto profesional que se disputa en Estados Unidos pasen a emitirse en DAZN y Amazon Prime, ambos comenzarán a narrar un partido de LaLiga cada jornada en Movistar +. 

Junto a Juanma Castaño en el programa 'El Partidazo de COPE', hablaron de la nueva etapa que afrontan, y la sorpresa llegó cuándo les preguntaron de qué equipo son aficionados. “No lo voy a decir. Tengo varios equipos, además”, afirmó Giménez en un primer momento, aunque tardó pocos segundos en reconocer la verdad cuando uno de los presentes aseguró que uno de ellos era “muy fuerte”. Y ahí llegó la sorpresa. “Del Dépor”, desveló el periodista madrileño. No contentos con la respuesta, le volvieron a preguntar: “¿Y de los de Primera?”. A lo que el Giménez sentenció con un: “Es que para mí el Dépor es de Primera”.

