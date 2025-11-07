Así es la nueva camiseta de Kappa y el Deportivo para celebrar los 25 años de la emblemática Kombat

Kombat XXV de Kappa RCD y Kappa

La emblemática camiseta técnica Kombat de Kappa, que revolucionó el diseño del fútbol en el año 2000, cumple 25 años y lo hace por todo lo alto. Para celebrarlo, la marca italiana ha lanzado una edición conmemorativa denominada Kombat XXV para todos los equipos que patrocina, en los que se incluye al Deportivo, y que estará disponible de forma limitada a un precio de 125 euros a través de la página web oficial de Kappa, aunque todavía no está a la venta. De hecho, el Real Valladolid ya ha anunciado que la lucirán en el partido ante el Málaga, lo que deja la duda en el aire de si el equipo coruñés también la utilizará en algún encuentro.

La Kombat nació en el año 2000 junto a la selección italiana de fútbol con la Eurocopa de Bélgica y los Países Bajos como punto de partida. Utilizaba una tecnología denominada “stop-stopping” que concedía hasta 30 cm de libertad de movimiento extra mediante un tejido elástico, y al mismo tiempo dificultaba las retenciones del rival. Desde ese momento, este modelo ajustado se convirtió en un icono y referencia que a lo largo de los años ha inspirado las equipaciones de los equipos de fútbol hasta la actualidad. Para conmemorar el cuarto de siglo de este hito, Kappa presenta la Kombat XXV, evocando la elástica original, pero con un diseño aún más avanzado.

La Kombat XXV del Deportivo

Esta nueva edición está disponible para todos los clubes que firma Kappa y, según informa la marca, está confeccionada con un 92 % de poliéster reciclado y un 8 % de elastano, lo que mantiene la elasticidad original y mejora la sostenibilidad.

La Kombat XXV del Deportivo luce un diseño azul en su totalidad, con una línea blanca en las costuras del cuello, mangas y en la parte inferior de la camiseta. El escudo está situado en el centro del pecho, justo encima de la publicidad de Estrella Galicia la cual está integrada en color blanco, al igual que la de Digi y el logo de Kappa.