Antonio Hidalgo: "Yeremay se ha ganado el respeto del fútbol español"

Antonio Hidalgo, durante el último encuentro en Riazor ante el Huesca QUINTANA

El técnico blanquiazul se deshizo en elogios hacia Yeremay, durante la rueda de prensa que ofreció este viernes en Abegondo, en la que analizó el próximo compromiso de su escuadra, este sábado frente a la Cultural Leonesa en Riazor (18.30 horas).

Situación de la plantilla: "Las bajas son las ya sabidas y con Samuele Mulattieri vamos a ver el entrenamiento de hoy. No ha hecho parte con el grupo ningún día, pero ayer tuvo buenas sensaciones, hoy va a probar qué sensaciones tiene y, a partir de ahí, tomaremos una decisión. Hicimos unas pruebas, pero no se veía demasiado bien. Cuando ha entrenado no ha estado cómodo, hemos seguido una progresión, pero ayer tuvo buenas sensaciones y hoy en principio va a participar normal en el entrenamiento y, a partir de ahí, vamos a ver qué riesgos queremos asumir".

Estado mental de la plantilla: "Ganar lo cambia todo, el estado de ánimo, la visión. Veníamos de una racha complicada y queríamos salir cuanto antes. Los días fuera de casa nos han venido muy bien para estar juntos mucho tiempo. Y la victoria nos ha venido bien para ese poderío, confiar en nosotros. Hemos hecho dos buenos partidos para recuperar esa estabilidad, ha sido la clave".

Plan ante la Cultural: "Tengo claro quién va a jugar mañana. Vamos viendo las situaciones, cuando tienes menos efectivos, tienes que ir recomponiendo la línea. El otro día estuvimos bien y contento".

Días de concentración fuera la pasada semana: "Fueron momentos difíciles en los que sabíamos que teníamos que dar todos un paso adelante, hablar claro, decirnos lo que nos teníamos que decir, que la categoría es complicada, está igualada. Esa unión y ese esfuerzo va por encima de aspectos tácticos y técnicos. Hemos hecho una gran semana, refrendada por los resultados".

Aspectos futbolísticos para mejorar: "Hemos visto mucho, hemos hablado mucho, analizado mucho. Ir al mínimo detalle de lo que queremos e intentamos ver, seguramente no sea el sitio para explicarlo porque hay rivales que están viendo la rueda de prensa, pero deberíamos tener una solidez de nuevo, que no estaba ocurriendo, analizar comportamientos e ir ajustándolos. Cuando vas perdiendo piezas, tienes que ir ajustándolas con futbolistas de otras características y no es fácil ensamblarlos".

Noubi, titular como lateral: "No es sencillo llegar a un país nuevo y controlar el idioma. Eso hace que el mensaje le pueda llegar antes. Nos está ayudando en esa demarcación con mucho poderío físico y una gran salida de balón, le podemos utilizar en distintas posiciones. Todo futbolista necesita una regularidad y ahora está teniendo su momento".

Cultural Leonesa: "Es un equipo hecho, que viene jugando un tiempo junto desde el ascenso, gente con mucho talento jugando por dentro. Cierto es que tienen alguna duda y la baja de su mejor jugador, que es Luis. El Cuco les ha dado esa estabilidad y orden que caracteriza a sus equipos y tienen mordiente y pegada arriba, una plantilla bien confeccionada. Va a ser un partido igualado como así lo demanda la categoría. Tenemos que intentar jugar el máximo tiempo posible en campo contrario para poder minimizarlo".

Chacón, cláusula del miedo: "Le veo prácticamente todos los partidos, y más un jugador nuestro. Es una decisión para él, a nivel personal muy buena, está teniendo muchísimos minutos, siendo protagonista, está creciendo y es un jugador con mucho trabajo con y sin balón. Cuando tienes esas cláusulas a favor te vienen bien y cuando las tienes en contra, no te gustan tanto".

Listo para volver la próxima campaña: "Él está trabajando para eso. No es tanto justificar si tiene un puesto en el futuro en el Dépor, sino si está capacitado para jugar a nivel profesional y lo está confirmando con creces. Los futbolistas necesitan confianza y regularidad y entendimos que era lo mejor para él y se está demostrando que ha sido una decisión acertada por su parte".

Vuelve a Riazor, donde no gana desde Huesca: "Siempre estamos en debe con la afición. Nos dan muchísimo, son el sentir del club, los que nos empujan y estamos para darles alegrías. Queremos brindarles otra victoria en casa. Queremos seguir siendo valientes, protagonistas en Riazor, pero viene un rival que está bien trabajado".

El equipo fuera está funcionando bien: "Creo que el día de Almería estuvimos muy bien, tuvimos ocasiones de sobra para habernos llevado el partido. El último día, en la primera parte no fue así, pero tenemos que ser más determinantes, acabar más jugadas para poder empujar al rival".

Calendario complicado en octubre, ahora una fase más asequible: "Todos los rivales son complicados. Entiendo que si no estás viendo el día a día de cada equipo, el potencial que tienen, las características de cada entrenador. Hay muchas plantillas confeccionadas para estar en la parte alta, la categoría está muy equilibrada. Sabemos que tenemos que ser valientes y se nos tiene que exigir, pero con esa dosis de realidad de la categoría".

En ataque, cerca de lo que buscas: "No sé si cerca, pero siento que hay situaciones en las que nuestros jugadores determinantes tienen que pasar más tiempo con el balón. Esa libertad dentro de un orden que le podemos dar a la gente de arriba, Yeremay, Mario, Zaka, David, Stoichkov, Cristian... que pasen más cosas, que seamos capaces de llevársela más veces y que ellos sean más atrevidos. Hay veces que tenemos que entender que atraen jugadores y están libres en el lado contrario. Cuando el balón pasa más tiempo en sus pies pasan mejores cosas. No va de la situación en la que puedan empezar sino en la que acaban. Es cierto que especialmente en el último día, ese atrevimiento fue más".

Mario Soriano, doble pivote, el otro día más adelantado: "El tema no es que Mario ocupe una posición diferente unos días u otros, sino que lo que se le pide defensivamente es diferente, dependiendo del perfil de jugadores que tengamos. Hay que soportar el talento que tenemos de alguna manera. Mario, cuando está un poco más liberado de tareas más defensivas, nos puede aparecer en situaciones más ventajosas y tiene algo diferencial, que es ver dónde está el espacio libre, ese control y ese último pase. Él nos da muchísimo y tenemos que ir ensamblándolo todo".

Yeremay, Premio AFE al mejor de Segunda del pasado curso: "Encantado, contento por él porque es más que merecido. Se ha ganado el respeto del fútbol español, es obvio por el talento y la calidad que tiene. Eso le va a dar ese plus de confianza y tranquilidad que él necesita. El otro día vimos a un jugador más liberado y cuanto más feliz se encuentra, mejor rinde. Cuanto más tiene el balón en sus pies, más determinante es y tenemos que ayudarle entre todos".