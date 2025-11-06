Yeremay, elegido en los premios AFE como mejor jugador de Segunda en la 2024-25

Yeremay, celebrando un gol en el partido ante el Le Havre en el Teresa Herrera en Riazor Quintana

Yeremay Hernández fue elegido como el mejor jugador de la Segunda División 2024-2025 en los Premios AFE, un reconocimiento que confirma el impacto que tuvo en su primera temporada en el fútbol profesional. El extremo del Deportivo firmó quince goles y cinco asistencias tras el ascenso del equipo blanquiazul a la categoría de plata, convirtiéndose en una de las grandes revelaciones del curso. Su desparpajo, su desequilibrio y su capacidad para decidir partidos marcaron la diferencia en un año en el que se ganó la admiración de todo el campeonato.

Su nombre se convirtió en protagonista en los últimos meses, cuando varios clubes europeos se interesaron por su fichaje. El Deportivo, sin embargo, consiguió retenerlo tras un esfuerzo conjunto entre el jugador y la dirección deportiva, con una renovación hasta 2030 que incluyó mejoras contractuales y una muestra clara de compromiso por ambas partes.

El premio le llega, además, tras protagonizar una gran actuación. Apenas unos días antes de recibirlo, firmó un partido brillante en la victoria del Deportivo ante el Zaragoza (0-2). Volvió a recordar al Yeremay de la 2024-25 y repartió dos asistencias, una de ellas tras una carrera de más de 70 metros que terminó con un taconazo magnífico para el remate de Mella. Además de estos dos pases de gol, Yeremay lleva cuatro tantos en esta Liga 2025-26.

La AFE entregará los premios a los futbolistas galardonados en cada una de las categorías el próximo lunes 10 de noviembre, a las 18.00 horas, en la Plaza de Toros de Las Ventas, en Madrid.