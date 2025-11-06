Noubi, feliz en A Coruña: "Me gusta el nivel que se ve aquí, se juega un muy buen fútbol"

Lucas Noubi en la sala de prensa de Abegondo

Lucas Noubi se pasó por los micrófonos de la sala de prensa de Abegondo para analizar la situación del Deportivo. El defensor belga habló también sobre su adaptación a la ciudad, la que calificó de muy buena. Tanto que ofreció toda la comparecencia de prensa en español.

Titularidades: "Estoy muy contento por poder jugar, he trabajado para ello y estoy contento de que el míster me de esa confianza".

Bache del equipo: "Creo que tenemos que seguir jugando sin dudas, tener confianza en todos los partidos y este lo afrontamos así, con confianza, que es como debe jugar el equipo siempre".

Posición más cómoda: "Donde el míster quiere que vaya a jugar, es donde yo voy a hacerlo. Desde pequeño he jugado como central, pero creo que con mis habilidades técnicas puedo jugar en la izquierda, en la derecha o como lateral, es una cuestión de adaptación".

Adaptación: "Bien, estoy aprendiendo, me gusta la ciudad y todo está muy bien".

Diferencias entre jugar de central y lateral: "Con la posición de lateral hay que estar muy pendiente de la línea, como central tengo más espacio, pero es una cuestión de adaptación, de acostumbrarse a los compañeros".

Ritmo: "El año pasado jugué solo dos partidos en Primera División de Bélgica, pero jugué con el segundo equipo. No he perdido el ritmo de jugar, aunque fuese a un nivel más bajo. Ahora estoy muy contento de jugar al nivel que yo quiero".

Nivel de la categoría: "Creo que la diferencia entre Bélgica y aquí puede estar en el físico y en la técnica, aquí hay muchos jugadores que saben jugar un muy buen fútbol. Me gusta el nivel que se ve aquí".

Compañeros: "Creo que todos los jugadores son muy buenos. Hay jóvenes muy buenos como Yeremay, Mella, Patiño, Barcia, Mario… Para mí tener jugadores tan jóvenes y tan buenos en el equipo es muy positivo, me gusta".

Próximo rival, Cultural: "Las últimas semanas la Cultural ha jugado muy bien, es un equipo que va a proponer, va a ser un partido intenso y necesitaremos jugar de la mejor forma para ganar".

Riazor: "El apoyo de la afición ayuda mucho al equipo, necesitamos siempre su apoyo".