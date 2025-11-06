Mulattieri avanza pero apunta a baja para el Deportivo-Cultural

Samuele Mulattieri sigue dando pequeños pasos hacia la recuperación definitiva de sus problemas de aductor. Sin embargo, no parecen lo suficientemente rápidos como para que el italiano esté disponible este sábado (18.30 horas) en el Deportivo-Cultural.

El ariete cedido por el Sassuolo, que había estado trabajado al margen de sus compañeros desde la pasada semana, completó en la sesión de este jueves la primera parte del trabajo junto al resto del grupo.

Sin embargo, en el segundo tramo de una jornada en la que el equipo realizó una tarea de finalizaciones y otra de preparación de partido, Mulattieri se retiró para realizar ejercicios personalizados junto al readaptador.

Así lo ha informado el club, que también destacó que Hugo Ríos, Samu Fernández, Quique Teijo y Nsongo Bil, futbolistas del Fabril, formaron parte del equipo de trabajo a las órdenes de Antonio Hidalgo.

Teniendo en cuenta la evolución de las molestias de Mulattieri en el aductor, en el que no hay rotura muscular, parece complicado que el técnico del Dépor disponga de su delantero para la visita de la Cultural.