Ajustes geográficos en la Copa del Rey: los posibles rivales del Deportivo en la segunda ronda

El sorteo se celebrará el martes 11 de noviembre a las 13.00 horas

Lucía Dávila
Lucía Dávila
06/11/2025 12:38
Yeremay, en un partido contra el Pontevedra de la temporada 2022-2023
Yeremay, en un partido contra el Pontevedra de la temporada 2022-2023
Este martes 11 de noviembre a las 13.00 horas tendrá lugar el sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Tras vencer a la UD Sámano (1-5) el pasado jueves, el Deportivo se clasificó para la siguiente ronda que se disputará entre el 2 y el 4 de diciembre. La RFEF dividirá ahora a los 56 equipos que lograron superar el primer trámite en dos grupos que se volverán a organizar en función de la proximidad geográfica, con el objetivo de minimizar los gastos de los equipos que disputan el torneo copero.

Cristian Herrera marca el 1-2 e el Sámano-Dépor

El Dépor cumple el trámite ante el Sámano y avanza en Copa (1-5)

De esta forma, el club coruñés cuenta con muchas opciones de enfrentarse a otro equipo de LaLiga Hypermotion y de que el choque se dispute en Galicia. En el bombo habrá 15 clubes de Primera División (todavía sin Barça, Madrid, Atlético y Athletic), 17 de Segunda, once de Primera RFEF, once de Segunda RFEF y dos de Tercera RFEF.

Como es habitual, los equipos de inferior categoría se irán juntando con los de superior, y una vez todos los conjuntos de Primera tengan rival, será el turno para que los cuatro equipos de Primera RFEF que superaron la primera fase se emparejen con cuatro de Segunda División. Es decir, que la mayoría de los equipos de la categoría de plata se enfrentarán entre sí y el orden en el que salgan las bolas durante el sorteo será lo que determine en que estadio se jugará el partido. En el caso de que al Deportivo le toque con uno de los equipos de Primera RFEF, de los cuales dos son gallegos, el duelo se disputará en casa del rival.

Posibles rivales

Los equipos con los que podrá quedar encuadrado el Deportivo en esta segunda eliminatoria son:
- Sporting de Gijón. ​
- Cultural Leonesa. ​
​- Burgos CF.
​- Mirandés. ​
- Eibar.
- Racing de Santander.
- Real Zaragoza.
- Huesca.
- Andorra.
- Racing de Ferrol.
- Pontevedra.
- Ponferradina.
- Sabadell.

