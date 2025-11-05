Noubi llega a la hora a su primer tren con el Dépor

El belga Lucas Noubi, durante un lance del Dépor-Valladolid en Riazor Quintana

Lucas Noubi ha aprovechado el primer tren que le pasaba por delante. Dos titularidades consecutivas y la posibilidad de enlazar una tercera este domingo ante la Cultural Leonesa en Riazor confirman que el joven defensa belga ha sabido ganarse un hueco en el once de Antonio Hidalgo. No ha irrumpido con un nivel excelso, pero sí como una pieza funcional que ha permitido al Deportivo ajustar su estructura y ganar coherencia en el reparto de espacios.

Su oportunidad llegó por una combinación de factores. La lesión de larga duración de Ximo Navarro —una rotura muscular en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda— dejó vacante el lateral derecho. Al mismo tiempo, el dibujo de Hidalgo pedía que Miguel Loureiro siguiera actuando como central. Esa doble necesidad abrió una puerta que Noubi no dudó en cruzar. De central reconvertido a lateral, el belga se está adaptando a un rol que también ha permitido liberar a David Mella, más cómodo partiendo desde unos metros más adelantado y con menos exigencia defensiva.

El contexto táctico es clave para su introducción en el once. En el esquema de Hidalgo, Noubi actúa como un lateral que también puede hacer las funciones de tercer central. Frente al Zaragoza se pudo ver esa alternancia. Como norma actuó como un lateral derecho clásico, pero en otras secuencias se situó junto a Comas y Loureiro, formando una línea de tres. Sobre todo en salida de balón y también en ciertos momentos con Mella ayudando a cerrar el carril derecho. Esa flexibilidad encaja con la idea de Hidalgo de defender en función de la situación, a veces con cuatro y otras con cinco.

Sus números no son, por el momento, para tirar cohetes. Ante el Valladolid en Riazor firmó tres despejes, seis recuperaciones y ganó siete de los 16 duelos que disputó. En el Ibercaja Estadio ante el Zaragoza, en un contexto colectivo mucho más sólido, mejoró su juego, más allá de algún error por exceso de ímpetu, y también sus cifras: cinco despejes, tres tiros bloqueados y cinco interceptaciones, con el asterisco de nuevo de los duelos (tres ganados de diez). Un rendimiento todavía irregular, pero lo suficientemente sobrio como para mantener la confianza del técnico al menos durante otra jornada.

Más allá de sus actuaciones individuales, la entrada de Noubi ha tenido un efecto dominó en la estructura. Con Loureiro consolidado como central y el belga asentado en la derecha, el Dépor ha encontrado cierta lógica posicional. Aunque a través de una curiosidad, ya que los roles iniciales de ambos jugadores se han cruzado con el paso de las semanas. Loureiro llegó en verano como un lateral capaz de actuar como central. Noubi, en cambio, lo hizo como un central que podía jugar algo más escorado. Hoy, sus papeles parecen invertidos. El de Cerceda es ya un fijo en el eje de la zaga y el belga, un lateral que centra su posición en determinados momentos. Las necesidades tácticas han intercambiado sus destinos.

Un año casi en blanco

El recorrido reciente de Noubi ayuda a entender el valor que tiene esta oportunidad. Hacía más de un año que no era titular en un partido oficial del fútbol profesional. La última vez había sido el 20 de septiembre de 2024, en un Standard de Lieja–Union Saint-Gilloise (0-0) de la Jupiler Pro League. Aquella fue su despedida del primer equipo belga. Sus reticencias a renovar y la falta de confianza del entrenador lo empujaron al filial, con el que disputó quince encuentros en la tercera categoría nacional. “Le pedí al club si podía ir a buscar algo de ritmo con el equipo reserva. Es bueno volver a jugar, incluso dos divisiones por debajo”, explicaba entonces a la prensa de su país. Fue un año de aprendizaje silencioso. Y forzado.

A su llegada a A Coruña, Noubi reconoció que ese parón le había servido para madurar. “El año pasado fue difícil para mí porque jugué poco. Me vino bien para prepararme mentalmente. Estoy con muchas ganas de jugar aquí”, dijo en su presentación. Se definió como un jugador “rápido, agresivo, trabajador y ganador”, que se siente cómodo con balón y que no tiene preferencias por un sistema concreto: “Puedo jugar con tres o con dos centrales. Si juego, estoy contento”. La paradoja es que su primera oportunidad real en el Dépor ha llegado como lateral derecho.

Además, su adaptación no ha sido sencilla. El propio Hidalgo reconoció hace pocos días, antes del encuentro ante el Valladolid, que “había que ayudarle y cuidarle”. “Lucas es un chico introvertido, que cambia de país, de idioma, aunque lo habla prácticamente perfecto. Hay que ayudarle, cuidarle, aunque sabe los momentos en los que nos tiene que ayudar”, explicó el técnico. El jugador también tuvo que interrumpir su progresión en septiembre al ser convocado por la selección sub-21 de Bélgica, lo que le impidió estar disponible en la visita al Málaga. Pese a ello, el ex del Standard de Lieja ha conseguido llegar a la hora para cazar su primer tren en el Dépor.

Dos titularidades después, el resultado es al menos esperanzador. Noubi no ha revolucionado la defensa blanquiazul, pero ha aportado equilibrio y físico. Su perfil atlético le da energía a una línea que, durante algunos partidos, había mostrado síntomas de endeblez. El belga está todavía lejos de consolidarse como un fijo en las alineaciones del Dépor, pero su rendimiento ha sido suficiente para que Hidalgo mantenga la apuesta.

Lucas Noubi ha encontrado, por fin, una vía para volver a sentirse futbolista. Después de un año sin continuidad, de una temporada de transición y de meses de espera en el banquillo, su nombre vuelve a figurar en un once titular. No es el central que imaginaba ni el rol que pensaba ocupar, pero su historia reciente demuestra que, en el fútbol, no hay que pensárselo demasiado cuando pasa el primer tren. Solo hay que subirse.