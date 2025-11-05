Mulattieri sigue al margen y se complica su presencia ante la Cultural Leonesa

Mulattieri, tendido en el césped de Riazor Quintana

El delantero italiano Samuele Mulattieri volvió a realizar trabajo personalizado en el entrenamiento de este miércoles del Deportivo en Abegondo debido a las molestias que ya le impidieron participar en los dos últimos partidos, ante el Zaragoza en Liga y frente al Sámano en Copa. Su presencia en el encuentro del sábado en Riazor (18.30 horas) ante la Cultural Leonesa está, por tanto, en duda.

Las pruebas médicas a las que fue sometido a comienzos de semana descartaron una lesión muscular en el aductor, pero pese a ello el atacante continúa al margen. Mulattieri realizó trabajo específico, al igual que otros jugadores con distintos problemas físicos, como Ximo Navarro, Escudero y Daniel Bachmann.

La probable ausencia del italiano podría llevar a Antonio Hidalgo a incluir de nuevo en la convocatoria al delantero del Fabril Bil Nsongo, que ya estuvo citado para el duelo copero ante el Sámano. El camerunés fue uno de los canteranos que participaron en el ministage que el Deportivo realizó la pasada semana en Bilbao para preparar los partidos ante el conjunto cántabro y el Zaragoza. Tras esa cita de Copa, en la que no llegó a debutar, el punta regresó a A Coruña y disputó el encuentro del pasado sábado con el Fabril en Ourense.

Este miércoles, Bil Nsongo volvió a ejercitarse con el primer equipo, junto a otros fabrilistas como Hugo Ríos, Samu y Quique Teijo.