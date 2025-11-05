La inestabilidad de los extécnicos del Deportivo

Cristóbal Parralo, nuevo técnico del Nàstic, junto a su ayudante Javier Manjarín Gimnàstic de Tarragona

Cristóbal Parralo acaba de relevar en el banquillo del Nàstic de Tarragona a Luis César, mientras que otro extécnico del Deportivo como Óscar Cano ha tomado las riendas del Zamora, también de la Primera RFEF, y el coruñés Rubén de la Barrera ha rechazado dirigir al Mirandés, antepenúltimo de Segunda División. Una semana con mucha actividad en los banquillos y con especial protagonismo de varios exblanquiazules, que refleja el vaivén de los entrenadores.

Miguel Ángel Lotina fue el último técnico que se sentó en el banquillo de Riazor durante al menos dos temporadas completas. Su marcha en mayo de 2011, tras cuatro cursos al frente del cuadro blanquiazul, marcó el final de una época de estabilidad que se inició con Javier Irureta, quien dirigió a la plantilla herculina entre 1998 y 2005, y que continuó con Joaquín Caparrós, entrenador deportivista desde junio de 2005 hasta junio de 2007 y antecesor de Lotina.

Desde el adiós del estratega de Meñaka y hasta la contratación del actual entrenador, Antonio Hidalgo, pasaron 18 preparadores por el bloque deportivista con distinta fortuna. Siete entrenan en la actualidad, otros dos ocupan funciones diferentes en el mundo del fútbol y nueve están sin equipo. A continuación repasamos cómo le ha ido a cada uno.

José Luis Oltra

Relevó a Lotina en el Dépor, con el que vivió su último gran éxito al liderar el ascenso a Primera en mayo de 2012 con 91 puntos, récord de la categoría aún en la actualidad. Al curso siguiente, fue despedido tras la jornada 17.

No ha parado de entrenar desde entonces, siempre en la segunda española, salvo su periodo en el AEK Larnaca chipriota. También fue segundo de Quique Sánchez Flores en el Sevilla. El pasado curso dirigió al Eldense, con el que bajó a Primera RFEF, y actualmente se encuentra sin equipo.

Domingos Paciencia

El portugués fue presentado el 1 de enero de 2013. Debutó con una victoria ante el Málaga (1-0) y luego sumó un empate y cuatro derrotas consecutivas que provocaron su espantada.

Luego entrenó en Turquía, Chipre, y principalmente en su país. Su último club fue el Belenenses, en enero de 2018. Desde el pasado 24 de julio, ejerce de enlace entre el presidente de la federación lusa y la selección.

Fernando Vázquez

El de Castrofeito sucedió a Paciencia en febrero de 2013. No pudo evitar el descenso del equipo, pero lo ascendió a Primera al curso siguiente, aunque fue despedido el 8 de julio de 2014 por la directiva de Tino Fernández, tras criticar la política de fichajes del club.

Regresó el 29 de diciembre de 2019, tras pasar aquel curso por el banquillo Anquela y Luis César. El equipo cayó a Segunda B y se quedó, pero fue despedido tras la novena cita de la liga 2020-21. No volvió a entrenar.

Víctor Fernández

Arrancó la campaña 2014-15, en Primera División, pero fue despedido tras la jornada 30.

Fue director de formación de la cantera del Real Madrid entre 2015 y 2017 y posteriormente volvió al banquillo del Zaragoza en dos momentos distintos. Entre 2018 y 2020, y posteriormente dirigió a los maños entre las doce últimas jornadas del curso 2023-24 y las 20 primeras de la 2024-25. Dimitió en diciembre de 2024 y no ha regresado a los banquillos.

Víctor Sánchez del Amo

Cogió el testigo de Víctor Fernández y logró la permanencia en Primera con un empate en el Camp Nou (2-2) tras ir perdiendo 2-0. También mantuvo al equipo al curso siguiente.

No siguió y dirigió a Olympiacos, Betis, Málaga, Cartagena, Olimpija Ljubljana, con el que ganó la liga eslovena el pasado curso, y actualmente entrena al Rijeka croata.

Gaizka Garitano

Fue el elegido para guiar a los blanquiazules en la temporada 2016-17, en Primera, pero fue destituido tras la jornada 24, después de cuatro derrotas seguidas.

Desde entonces, siempre ha estado en los banquillos: El Athletic B; luego en el primer equipo; Eibar, con el que rozó el ascenso en dos ocasiones; Almería y Cádiz, al que entrena desde la jornada 19 de la pasada liga y que es sexto en Segunda este curso.

Pepe Mel

Dirigió los quince últimos duelos de la Liga 2016-17 y mantuvo al Dépor en Primera. A la campaña siguiente fue destituido tras la novena fecha, con el equipo a dos puntos del descenso.

Firmó con Las Palmas, de Segunda, en marzo de 2019 y se mantuvo hasta enero de 2022. Luego, entrenó 18 partidos al Málaga, también en la categoría de plata. En la campaña 2022-23, dirigió los diez últimos del Almería en la 2023-24 y bajó a Segunda, y fue el segundo de los tres técnicos que tuvo el Tenerife la pasada temporada. Está sin equipo.

Cristóbal Parralo

Tras la destitución de Mel, el Dépor le subió desde el Fabril, pero fue despedido tras trece partidos, de los que solo ganó dos.

Al curso siguiente entrenó al Alcorcón y en la 2019-20 estuvo al frente del Racing de Santander, pero fue en el Racing de Ferrol donde más duró. Desde febrero de 2021 hasta enero de 2025. Ascendió al equipo a Segunda en junio de 2023. Acaba de fichar por el Nàstic.

Clarence Seedorf

Fue el tercero que se sentó en el banquillo durante la temporada 2017-18, que finalizó con el descenso a Segunda. Solo ganó dos de los 16 partidos que dirigió.

Fue seleccionador de Camerún entre agosto de 2018 y julio de 2019. Desde el pasado mayo ejerce de asesor deportivo del Esteghlal iraní.

Natxo González

Inició el curso 2018-19 con el objetivo del ascenso, pero fue despedido tras la jornada 32, con el equipo quinto.

Luego entrenó al Tondela de la primera división portuguesa, diez encuentros al Málaga, de Segunda, otros doce a la UD Logroñés, de Primera RFEF, sufrió un descenso a Segunda RFEF con el Amorebieta la pasada campaña y esta temporada entrena al Sant Andreu, de la cuarta categoría.

José Luis Martí

Dirigió los nueve últimos partidos de la liga regular de Segunda en la 2018-19 y el playoff, en el que los coruñeses perdieron en la final con el Mallorca.

En las tres campañas siguientes, estuvo al frente de otros equipos de la categoría de plata, Girona, Leganés y Sporting, pero no acabó la temporada en ninguno. Arrancó la liga 2024-25 al frente del Ibiza, de Primera RFEF, pero fue despedido tras la duodécima jornada y ahora está sin equipo.

Juan Antonio Anquela

El técnico jiennense fue el elegido para dirigir el proyecto 2019-20, en Segunda División, pero fue destituido después de ganar el primer partido y encadenar una racha posterior de nueve jornadas sin un triunfo.

Entrenó al Alcorcón entre noviembre de 2020 y finales de septiembre de 2021 y cuatro partidos al Ibiza, también de Segunda, entre octubre y noviembre de 2022. Fue su última experiencia en los banquillos.

Luis César

Sucedió a Anquela y no ganó hasta su undécimo y último partido como técnico.

Firmó con el Lugo, de Segunda, en marzo de 2021, pero lo destituyeron después de tres empates y cinco derrotas. El Nàstic, de Primera RFEF, lo fichó en la jornada 37 del pasado curso. Perdió la final del playoff y fue despedido este lunes, tras diez jornadas de la presente liga.

Rubén de la Barrera

Tomó el relevo de Fernando Vázquez en la décima jornada del curso 2020-21, en Segunda B. A la campaña siguiente ascendió a Segunda con el Albacete y volvió al Dépor para dirigir los dos últimos partidos de Primera RFEF y el playoff en la temporada 2022-23.

Fue seleccionador de El Salvador entre septiembre y diciembre de 2023. Dejó su cargo para dirigir al Vizela portugués, hasta noviembre de 2024.

Esta semana ha rechazado entrenar al Mirandés.

Borja Jiménez

El abulense dirigió al Deportivo en dos temporadas en Primera RFEF. La 2021-22 se quedó a las puertas del ascenso en el playoff ante el Albacete en Riazor. Siguió en la 2022-23, pero fue destituido tras la séptima fecha de la competición.

Con posterioridad a su salida de Riazor, entrenó dos campañas al Leganés. En la primera logró un ascenso a Primera División y en la segunda sufrió el descenso a la Hypermotion.

En el presente curso, relevó a Asier Garitano en el Sporting desde la novena jornada y lleva tres triunfos y un empate.

Óscar Cano

El técnico granadino fue la apuesta de la directiva deportivista para suceder a Borja Jiménez en la octava jornada del ejercicio 2022-23.

Estuvo al frente del cuerpo técnico coruñés durante 29 encuentros de Primera RFEF, hasta que fue destituido en vísperas del playoff, concretamente tras la fecha 36.

Esta semana ha sido anunciado como nuevo responsable técnico del Zamora, de la categoría de bronce.

Imanol Idiakez

El míster vasco fue el escogido para liderar el proyecto de ascenso de la temporada 2023-24. A pesar de un inicio de curso titubeante, supo superar hasta dos ultimátums para coronarse con el ansiado regreso al fútbol profesional del Deportivo.

Ya en Segunda División, en la 2024-25, apenas pudo dirigir doce jornadas al cuadro herculino. Esta campaña, el guipuzcoano ha afrontado el reto del AEK Larnaca, con el que conquistó la Supercopa de Chipre.

Óscar Gilsanz

El preparador betanceiro fue el sustituto de Idiakez la pasada campaña. Proveniente del filial, fue capaz de reconducir la situación del primer equipo hasta una cómoda permanencia. Se halla sin equipo.