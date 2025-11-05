Arnau Comas: "Me han venido bien estas jornadas de no jugar tanto y poder darle caña entrenando"

Arnau Comas, entrenando en Málaga RCD

Arnau Comas está recuperando poco a poco su sitio en el Deportivo. Ha regresado a la titularidad mientras trata de dejar definitivamente atrás los problemas físicos para asentarse en el once:

Semana tranquila. "Creo que estamos ante una buena semana, sobre todo de lo que veníamos con un mes difícil. La semana fue muy buena estar la semana fuera, cinco días juntos en grupo y sacar los dos partidos".

Zaragoza. "Le doy mucha importancia. A veces estás más fino o menos, pero lo importante son tres puntos. Jugando fuera, semanas duras que no salían las cosas. Creo que fue un punto de inflexión, partido serio y aunque íbamos a casa del colista, el Zaragoza es un equipo potente que tendrá que estar más arriba. Era importante sumar de tres. Partido serio, portería a cero… es un buen balance. ¿Crisis? Creo que está acabada, sí. Ha sido una buena semana, dos victorias. En la Copa fuimos competitivos y en Liga fue importante. Pero en Segunda durante la temporada habrá momentos buenos o malos. Será importante que en momentos que no salgan los resultados, surfear la ola y saber llevar estos partidos”.

Miniconcentración. "Estuvimos cinco días juntos las 24 horas del día. Nos vino bien a todos para salir de la rutina, estar juntos, decirnos las cosas a la cara. Ver lo que sentíamos, expresar lo que sentíamos nosotros… ponerle palabras a la situación que estábamos viviendo. Era momento de hablarlo y sacarlo adelante".

Sensaciones. "Al final poco a poco vas cogiendo experiencia y es parte del fútbol. Hay momentos mejores, peores… lo primero es el equipo. Al principio llegué un poco justito. Iba justo por venir de tiempo parado. Pero me han venido bien estas jornadas de no jugar tanto, y darle caña en el campo entrenando e ir cogiendo ritmo de competición".

Exigencia. "Ya cuando estás fuera ya lo piensas. Equipo grande, que quiere estar arriba, esa mentalidad, y es normal que la gente pida y pida más. Creo que está bien, es lo que tiene estar en un equipo grande".

Problemas físicos. "Forma parte del fútbol y a veces es complicado. Lesiones, recaídas, más en mi caso, que en los últimos años he estado casi más tiempo parado que en el campo Puedes llegar a dudar. También me ha dado experiencia para conocerme, conocer mi cuerpo, trabajar dentro y fuera del campo. No solo a nivel físico y mental. Hoy en día es una parte importante, la trabajamos, es la parte fundamental y se nota que la trabajamos".

Caída en Copa. "En el momento fue una caída dura. En ese momento lo pasé mal un rato, pero luego hicimos las pruebas que tocan y todo estaba bien. Los días posteriores me encontré mejor, pude entrenar y tuve la suerte de estar bien para el partido".

Mezcla en defensa. “Veo que con todos los que estamos, me encuentro bien. Todos tenemos sus cosas buenas, al final Barcia es un jugadorazo, de la cantera, zurdo… tiene muchas cualidades no solo ofensivamente. Barcia es un chico muy completo, como Lou y Lucas. Somos jóvenes, sobre todo ellos, pero están creciendo y entre todos nos estamos llevando bien y cada día se ve mejor”.

Cultural. “En Riazor hay que hacerse fuertes. Que la gente apriete como siempre. Hay que volver a sumar los tres puntos y notar la energía de Riazor en el día a día. Que nos aprieten y ojalá les demos una alegría. En Segunda todos los equipos son muy competitivos e igualados, el nombre a veces da un poco igual. Será un partido durísimo porque están bien trabajados y vienen en buena dinámica”.