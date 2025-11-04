Ya hay horario para el Deportivo-Castellón del puente de diciembre
El conjunto deportivista recibirá al cuadro orellut el domingo 7 a las 18.30 horas
El Dépor arrancará la liga en el mes de diciembre en casa y a golpe de domingo. La patronal ha hecho oficiales los horarios de la jornada número 17 de LaLiga Hypermotion, en la que el Deportivo-Castellón se disputará el domingo 7 a partir de las 18.30 horas.
De este modo, el cuadro deportivista deberá afrontar el duelo contra el conjunto orellut en el ecuador de un puente que, este año 2025, cae en parte en fin de semana.
Unos días antes, entre el 2 y el 4 de diciembre, la escuadra herculina tendrá el compromiso de segunda ronda de la Copa del Rey ante un rival y en un estadio todavía por definir en el sorteo previsto para el 11 de noviembre.
Ese encuentro no figura en el calendario del equipo de Castalia, que quedó eliminado del torneo del KO ante el Antoniano (1-0). Por lo tanto, los de Pablo Hernández tendrán unos días más para preparar el choque de Riazor.
Estos son todos los horarios de los próximos partidos del Deportivo que se conocen hasta la fecha:
Jornada 13: Deportivo-Cultural. Sábado 8 de noviembre, 18.30 horas
Jornada 14: Córdoba-Deportivo. Domingo 16 de noviembre, 18.30 horas
Jornada 15: Deportivo-Ceuta. Domingo 23 de noviembre, 14.00 horas
Jornada 16: Albacete-Deportivo. Sábado 29 de noviembre, 18.30 horas
Jornada 17: Deportivo-Castellón. Domingo 7 de diciembre, 18.30 horas