Terreno desconocido para Dani Barcia en el Deportivo

Barcia protesta ante Daniel Palencia tras ver la amarilla y cometer penalti en el partido ante el Valladolid Quintana

Los jugadores más jóvenes y que están en pleno crecimiento deportivo suelen pasar por altibajos. Por momentos en los que gozan de menos protagonismo.

En el Deportivo le pasó a futbolistas que ahora parecen insustituibles como Mella o Yeremay, y ahora le ha tocado el turno a Dani Barcia. El central de O Temple fue titular y lo había jugado todo en las nueve primeras jornadas ligueras, pero este pasado fin de semana fue suplente por primera vez en lo que llevamos de curso en la victoria contra el Zaragoza en el Ibercaja Estadio (0-2).

El bajón de minutos que acabó derivando en su suplencia es una dinámica que ya se fue notando desde la décima jornada, en la derrota contra el Racing de Santander en el Sardinero (2-1). En ese encuentro fue sustituido en el minuto 64 por Stoichkov, con el Dépor volcado en la búsqueda del gol del empate.

La siguiente jornada, ante el Valladolid en Riazor, volvió a ser titular pero no protagonizó su mejor actuación. El defensa tuvo sus más y sus menos con Marcos André y en el minuto 31 cometió un claro penalti sobre el atacante pucelano.

Para mayor castigo, en esa acción fue amonestado con tarjeta amarilla. Latasa transformó desde los once metros y Barcia fue sustituido al descanso por Arnau Comas. Barcia se lamía las heridas ligueras con una nueva titularidad, esta vez en la Copa del Rey ante la UD Sámano. Allanaba, además, el camino para el pase de ronda abriendo el marcador, con un tanto de cabeza, tras una asistencia de Luismi Cruz.

Barcia, con Fabi al fondo, tras marcar ante el Sámano Fernando Fernández

A pesar de la diana copera, la segunda en su cuenta particular en este curso tras la rubricada en la liga, Barcia era suplente el pasado fin de semana contra el Zaragoza. Le ganaba la partida Arnau Comas, recuperado de un golpe en la cabeza tras una caída en el choque copero. La irrupción del catalán en el campo desplazaba, además, a Loureiro al perfil izquierdo del centro de la defensa. Con el Dépor ya mandando por 0-2 en el marcador del Ibercaja Estadio Hidalgo optaba por dar entrada a Barcia por Comas en el minuto 86, buscando amarrar el resultado y refrescar la zaga.

Primera vez

La cuestión es ahora quién de los dos, Comas o Barcia, será el elegido para acompañar al incombustible Loureiro en el choque contra la Cultural. Para Barcia este bajón de minutos es el primero que sufre por motivos ajenos a la enfermería desde su debut con el primer equipo en la campaña 2023-24. El curso 2024-2025 le acabó ganando la partida a Pablo Martínez en el eje de la zaga y solo se cayó de las alineaciones debido a las lesiones musculares.

Pudo debutar en la sexta jornada en Segunda División en la derrota con el Burgos (0-2). “Cada minuto que tenga lo voy a aprovechar como si fuera el último”, decía entonces Barcia, que se estrenó el 21 de septiembre, como pareja de Pablo Vázquez en el centro de la defensa. Barcia se mantuvo en el once durante las siguientes nueve citas de Liga. Diez titularidades consecutivas en Segunda, a pesar de ser un debutante en la categoría.

A finales del mes de noviembre una lesión en el muslo derecho le obligó a parar. Regresó a principios de febrero y participó de la victoria ante el Eibar en Ipurua (0-1). Once días más tarde, el club anunciaba su renovación hasta 2028. Disputó íntegros seis encuentros más como titular hasta que a principios de abril una lesión en la misma zona que en noviembre lo obligó a parar de nuevo. Olvidadas ya las lesiones y recuperado para este curso espera ahora recuperar su sitio.