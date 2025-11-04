Stoichkov, durante el partido en el Ibercaja Estadio Fernando Fernández

La baja de última hora de Samuele Mulattieri ante el Zaragoza supuso una ventana de oportunidad para Stoichkov. El atacante gaditano, que fue titular por primera vez con el Dépor ante el Valladolid, entró en el 66 en sustitución de Eddahchouri para ser la referencia en el ataque. Un nuevo desempeño con el cuadro blanquiazul, donde hasta ese partido había ejercido más por detrás del ‘nueve’.

El Dépor, sin reserva del '9' en Zaragoza: Mulattieri, fuera de la lista Más información

El futbolista de San Roque suma solo 367 minutos en 10 partidos en liga, números discretos para un atacante que tiene hambre de más.

“No estoy teniendo esa continuidad que quiero, pero somos una plantilla muy grande con buenos jugadores. Voy a seguir peleando y dando lo máximo de mí. Decide el míster y yo estoy aquí para lo que él decida”, comentaba tras el empate contra los pucelanos en Riazor. Contra el cuadro maño aprovechó sus opciones de actuar como punta ante la ausencia del ariete italiano, que está pendiente de pruebas médicas debido a unas molestias en un aductor.

Riomar, el punto final a dos alargadas sequías en el Deportivo Más información

Stoichkov se benefició, además, del retorno de Bil Nsongo con el Fabril, después de haber sido convocado para el duelo de Copa del Rey entre semana ante la UD Sámano. Precisamente en ese partido se estrenó como goleador Stoichkov con el Dépor y puso fin a una sequía de dianas que duraba ya 272 días. El último gol que marcó había sido el 31 de enero de este mismo año con el Granada, contribuyendo a la victoria ante el Elda (0-3).

Mulattieri será sometido a pruebas médicas en los próximos días para conocer el alcance exacto de sus molestias musculares. En función del pronóstico que muestren las mismas Stoichkov podrá tener más opciones de continuidad en el equipo de cara al compromiso más inmediato, el choque contra la Cultural Leonesa de este domingo a las 18.30 horas en Riazor.