Óscar Cano vuelve a los banquillos para dirigir en Primera RFEF

Óscar Cano, tras su destitución en el Tenerife EFE

Óscar Cano regresa a los banquillos como primer entrenador para asumir el cargo de nuevo entrenador del Zamora después del despido de Juan Sabas. El extécnico deportivista volverá a dirigir en Primera RFEF, categoría en la que había asumido el cargo como blanquiazul.

No le han ido demasiado bien las cosas a Cano, que no ha sido capaz de alcanzar los objetivos en sus últimas experiencias como técnico. Además de terminar antes de tiempo su estancia en Riazor, con él bajó a Segunda RFEF el Sabadell y fue el entrenador que inició la temporada pasada en el Tenerife que terminó bajando a Primera RFEF.

El banquillo de Riazor no para de quemar Más información

Su última experiencia había sido en el extranjero. En enero de este año se marchó al fútbol chino para ejercer como asistente del español Raúl Caneda, aventura a la que puso fin el pasado mes de agosto.

Ahora, Cano tendrá la oportunidad de relanzar su carrera enderezando el rumbo de uno de los proyectos ambiciosos de la categoría de bronce que no ha tenido el inicio de temporada esperado. El Zamora ha perdido cuatro de los últimos cinco encuentros y marcha ahora mismo duodécimo en la clasificación, a un solo punto de la zona de descenso. El club del Ruta de la Plata hizo el pasado verano una importante inversión para estar arriba en un grupo que continúa liderando el Tenerife.