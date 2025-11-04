Mulattieri no está lesionado, pero es duda para el Deportivo-Cultural

Mulattieri, entrenando en Abegondo RCD

Samuele Mulattieri no está descartado para llegar al Deportivo-Cultural Leonesa del sábado (18.30 horas). El punta italiano viene de perderse los dos últimos partidos del equipo blanquiazul, pero todavía tiene opciones después de que las pruebas médicas a las que ha sido sometido descartasen una lesión muscular en el aductor.

Pese a esta ausencia de rotura, el delantero centro no entrenó en la mañana de este martes junto al resto del grupo, en el regreso del equipo al trabajo para preparar el encuentro contra la Cultu. Tal y como informó el club, Mulattieri llevó a cabo un trabajo específico junto al readaptador y será su "evolución de las molestias" que sigue padeciendo lo que marque su vuelta a la dinámica grupal.

La ausencia del delantero transalpino hizo que Bil Nsongo fuese uno de los futbolistas del Fabril con los que Hidalgo contó en la sesión de este martes, despiezada en un juego de posición, finalizaciones y fútbol reducido, de alta intensidad.

El camerunés fue uno de los futbolistas del Fabril presentes en el 'mini stage' que el Deportivo llevó a cabo la pasada semana en Bilbao para trabajar de cara a los partidos de Copa contra el Sámano y liga, frente al Zaragoza. Finalmente, tras el partido copero -en el que no debutó-, Nsongo regresó junto al resto a A Coruña e incluso participó en el encuentro del pasado sábado con el Fabril en Ourense.

También se ejercitaron esta mañana con el primer equipo Samu Fernández, que ya ha cumplido sanción, Damián Canedo y Hugo Ríos.