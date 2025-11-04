El Dépor deja las noches y se pasa al horario de merienda

Aficionados del Deportivo, durante la previa de un partido Archivo DXT

El Deportivo está a punto de convertirse en ese equipo al que ver durante la hora de merendar. A partir del duelo ante la Cultural Leonesa de este sábado en Riazor, el equipo coruñés comenzará una llamativa tendencia en la que jugará cuatro de los próximos cinco partidos a las 18.30h. La única excepción será el choque frente al Ceuta, justo en el ecuador de esa racha, el cual también supondrá que los de Antonio Hidalgo completen su particular calendario al ya haber jugado en todos los días y franjas horarias posibles del campeonato.

Con tres partidos ya fijados en el segundo turno de la tarde, este martes LaLiga dio a conocer cuándo se disputarán los encuentros correspondientes a la jornada 17, en la que el Deportivo recibirá al Castellón. No hubo sorpresas: domingo 7 de diciembre a las 18.30 horas. De esta forma, a los deportivistas les tocará acostumbrarse a merendar viendo a su equipo competir, con cuatro encuentros por delante —Cultural, Córdoba, Albacete y Castellón— en el mismo horario, y parar en el medio para medirse al Ceuta en Riazor durante la comida del domingo 23 de noviembre.

El Dépor conocerá el día 11 al próximo rival de Copa en una eliminatoria que podría ser en Riazor Más información

De esta forma, sólo faltan por establecerse las dos últimas jornadas ligueras antes de que termine 2025. Ante la Real Sociedad B en Riazor y frente al Andorra en el Estadio de Encamp, además de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El sorteo de la competición copera se llevará a cabo este lunes 11 de noviembre y se disputará entre el 2 y el 4 de diciembre.