Así le fue a los cedidos del Dépor: dos penaltis fallados, un Chacón imparable y la primera victoria del curso para Guerrero

Variedad en los resultados de los cedidos del Deportivo en una semana marcada por la Copa del Rey. Sonríen Luis Chacón, que volvió a ver puerta, y Adrián Guerrero, tras lograr la primera victoria de la temporada en liga unos días después de eliminar al Real Oviedo en la competición copera. El lado malo de la jornada se lo llevaron Jairo Noriega, Martín Ochoa, Diego Gómez, Kevin Sánchez y Petxarroman, que a pesar de anotar ante el Valle Egüés, sigue sin entrar en los planes de Ibai Gómez en liga.

Luis Chacón (Cultural Leonesa): tercer tanto de la temporada para el eumés. Luis Chacón volvió a ver puerta en la sufrida victoria de su equipo ante el Mirandés. Anotó el primer gol del encuentro, pero poco más de diez minutos después el exdeportivista Carlos Fernández subió el empate al marcador. Pibe hizo el segundo para el cuadro leonés ya en la segunda parte, y nuevamente el sevillano tardó poco en volver a igualar el duelo, hasta que en el 89 Lucas Ribeiro marcó el 3-2 definitivo. En las doce jornadas de competición disputadas hasta el momento nadie consiguió sacar a Chacón del once inicial, pero este sábado en Riazor tendrá que ver el encuentro contra el Deportivo desde el banquillo por la ‘cláusula del miedo’.

Bouldini (Granada): el equipo granadino cerrará esta noche la jornada ante el Valladolid en el José Zorrilla, pero el delantero marroquí todavía continúa recuperándose del esguince que sufre en el tobillo derecho.

Petxarroman (Andorra): el lateral continúa sin entrar en los planes de Ibai Gómez, al menos en liga. El Andorra empató ante el Cádiz en casa (0-0) y Petxarroman volvió a ver el partido desde el banquillo por tercera jornada consecutiva. Sí tuvo minutos en la Copa del Rey el pasado jueves, en la que el equipo andorrano venció por 1-5 al Valle Egüés. El vasco salió titular y anotó el segundo tanto del encuentro.

Jairo Noriega (Racing de Ferrol): dura derrota para los de Pablo López. El Racing recibió en A Malata a un Tenerife que venció y continuará liderando la clasificación del grupo 1 de Primera RFEF. Jairo salió de inicio en la derrota por 0-2 ante el equipo isleño y fue sustituido en el minuto 80. El cuadro visitante anotó el primero en el 29 y los ferrolanos fueron incapaces de empatar el choque, a pesar de la gran actuación del coruñés que puso buenos balones a sus compañeros, aunque ninguno consiguió enviarlo al fondo de la red. Finalmente, Alberto Ulloa sentenció el duelo en el minuto 90. Segunda derrota consecutiva en liga para el Racing que termina el fin de semana en la cuarta posición. Donde sí lograron la victoria fue en la Copa del Rey ante el Langreo. El técnico dio descanso a Jairo, que salió al terreno de juego en la prórroga y falló su penalti en la tanda. Aún así, el equipo departamental logró el pase a la siguiente ronda desde los once metros.

Martín Ochoa (Arenteiro): séptima jornada consecutiva sin conocer la victoria para el equipo de Espiñedo. Martín Ochoa fue titular en la derrota ante el Real Avilés (1-0) y tardó pocos minutos en tener la primera ocasión del encuentro, pero fue interceptada por Álvaro Fernández. El Arenteiro estaba consiguiendo llegar a portería aunque sin fortuna, y el delantero riojano volvió a tener la oportunidad de marcar el primero de la tarde, pero su disparo se estrelló en el poste. Rozando el descanso, un remate de Kevin Bautista desviado tras dar en la espalda de un defensa se coló en la portería de Diego García y subió al marcador el único tanto del encuentro.

Adrián Guerrero (Ourense CF): tras nueve jornadas sin conocer la victoria en liga, el Ourense CF logró este fin de semana su primer triunfo de la temporada frente al Arenas de Getxo. Guerrero salió desde el inicio una semana más y completó los 90 minutos. Valió el tanto de Cesar Moreno poco después de cumplirse la media hora de juego para llevarse los tres puntos, alcanzar los ocho y situarse a tres de la salvación, aunque continúan últimos en la tabla. Además de esta alegría, sin duda la más destacada de la semana fue la sorpresa en la Copa del Rey tras eliminar a un Primera División, al Real Oviedo. El ferrolano salió en el 64 y los ourensanos lograron forzar la prórroga en el 94 tras un tanto de Aymane Jelbat que subió el empate al marcador. En el 98, Omar Ouhdadi hizo el tercero para el cuadro local y Bouzaig el cuarto desde los once metros en el 114. Guerrero falló un penalti al filo del pitido final que hubiera supuesto la ‘manita’ a los asturianos.

Kevin Sánchez y Diego Gómez (Cartagena): vuelta a la titularidad para Kevin Sánchez y Diego Gómez. El conjunto albinegro cayó en casa ante el Villarreal B (0-2), aunque el primer tanto del partido no llegó hasta el minuto 73. El delantero burgalés fue sustituido en el 69 y el de Amoeiro justo después de que Víctor Moreno subiera el 0-1 al marcador. Esta derrota deja al Cartagena quinto, a cuatro puntos del líder y a dos de abandonar la zona de playoff. Donde sí lograron la victoria fue en Copa del Rey tras eliminar al Salerm Puente Genil (0-1) con un tanto de Kevin Sánchez.