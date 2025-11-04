Aira le cambia la cara al Penafiel en poco más de un mes

Iano celebra su primer gol con el Penafiel el pasado fin de semana PENAFIEL

En un fútbol en el que cambiar de entrenador se hace prácticamente como un acto reflejo, a veces se pierde el significado de lo que supone tomar un cambio de rumbo en el banquillo. O, al menos, se hace difícil adivinar quién lo hace con argumentos de peso o quién simplemente cree que hay que tocar algo, aunque no sepa muy bien el qué. En el caso del Penafiel, los resultados están demostrando que la decisión de contratar a José Manuel Aira se acerca más a la primera premisa, ya que en poco más de un mes ha cambiado por completo la cara del equipo.

El club portugués, del que en verano Juan Carlos Escotet se convirtió en propietario y que se ha incorporado a la órbita del Deportivo, ha conseguido enderezar el rumbo en la segunda división lusa después de un inicio con muchos problemas. La revolución en la plantilla no funcionó de primeras y el equipo no consiguió ninguna victoria en las primeras cinco jornadas de liga, lo que llevó a la destitución de Pedro Russiano y a la llegada del que fuera jugador de Fabril y Dépor en los años 90.

Su impacto fue inmediato. El Penafiel anunció la incorporación de Aira el 25 de septiembre y el primer triunfo del curso llegó dos días después, sin que el técnico berciano pudiera siquiera sentarse en el banquillo. En cinco encuentros bajó su mando, el equipo ha sido capaz de sumar otras dos victorias, un empate y ha sufrido una única derrota. Esto le ha permitido abandonar la zona baja de la clasificación y empezar a escalar puestos, aunque todavía lejos de los puestos que darían derecho a subir a la máxima categoría.

Davo, MVP

El último triunfo llegó el pasado fin de semana y lo hizo con claro protagonismo blanquiazul. Como apuntó en este periódico Massimo Benassi hace unas semanas, el proyecto del Penafiel está separado del Deportivo, “pero coordinado” desde el club coruñés, lo que provocó que durante el verano viajaran unos kilómetros al sur varios futbolistas que pusieron fin a su etapa en el cuadro deportivista para seguir su carrera en el país vecino.

Hasta el momento, al que mejor le está yendo es a Davo. El asturiano continúa siendo una garantía a nivel de disponibilidad y ha participado en todos los partidos de liga esta temporada. Además, poco a poco va encontrando su juego y suma ya dos tantos, el último el pasado domingo para participar en la victoria y recibir el reconocimiento de la competición con el trofeo al mejor jugador del encuentro. También el de la afición desplazada al estadio del Vizela, que coreó su nombre mientras el equipo celebraba sobre el césped.

También festejó Iano. El lateral ha participado menos en los últimos en encuentros después de ser un fijo en el arranque, en parte por las llamadas internacionales de Guinea para disputar la fase de clasificación al Mundial de 2026. La semana pasada entró en el descanso para jugar la segunda parte y en esta ocasión Aira ya le devolvió directamente la titularidad. La respuesta fue abrir el marcador al poco de arrancar la segunda parte con un gol que define a la perfección la evolución que ha tenido en los últimos años: llegada con potencia desde atrás y buena definición dentro del área.

Menos incidencia han tenido en esta racha otros jugadores con pasado reciente en Riazor y que también se enrolaron en el proyecto luso. Jaime volvió al banquillo después de varias semanas sin poder competir, aunque no tuvo minutos, mientras que Alcaina se ha perdido también los dos últimos encuentros. El valenciano, que suma dos tantos en lo que va de Liga, es el exdeportivista que más presencia está teniendo hasta la fecha. El que va ganando presencia es el lateral Teddy Alloh, que disputó más de media hora frente al Vizela el domingo.