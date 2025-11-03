Yeremay: "El míster me pidió que disfrutase, que no pasa nada por perder un balón y me quedé con eso, vine y disfruté"

Yeremay, durante el partido contra el Zaragoza Fernando Fernández

"El míster me pidió que disfrutase, que no pasa nada por perder un balón y me quedé con eso, vine aquí y disfruté", manifestó Yeremay, el mejor jugador del Deportivo en Zaragoza. El '10' recuperó su mejor versión tras un inicio de curso en el que admitió que su propia autoexigencia le ha pasado factura a nivel mental. El jugador canario habló tras el duelo con el cuadro aragonés.

Dos asistencias: “Muy contento por la victoria, por las sensaciones, el trabajo de todo el equipo. Necesitábamos una victoria para estar más tranquilos y hoy hemos estado muy bien todo el equipo. Nos vamos muy contentos y con muchas ganas de que llegue el próximo partido”.

Gran actuación: “Estoy muy contento. Hoy salí al campo a disfrutar, no he pensado mucho, he sacado una sonrisa y cuando sonrío, cuando disfruto, cuando trabajo y cuando hago todas esas cosas, voy un paso por delante. Hoy creo que he estado muy bien, no solo con balón, también sin balón. El míster me pide que trabaje, que luche, que siga, que no pasa nada por fallar y hoy he salido a disfrutar y se ha notado en el campo”.

Clave de la mejoría: “Hoy me he atrevido, se ha visto al Yeremay que han visto atrás, tengo que dar mucho más porque el equipo me necesita y yo también les necesito a ellos”.

Fin de la racha negativa: “Al final, no solo el Dépor, todos los equipos tienen partidos malos. Nosotros hemos pasado por unos partidos malos, pero el otro día en Copa y hoy hemos hecho un trabajo muy bueno porque después de perder y no tener muy buenas sensaciones, recuperar eso habla muy bien del grupo. Somos una gran familia y cuando vamos todos juntos, se ve en el campo. Hemos estado juntos, hemos ido a por el partido y estamos muy contentos”.

Bajón en otros partidos: “Creo que hoy he salido con ganas de disfrutar, no pensé mucho, cogía el balón y disfrutaba. El otro día tuve una charla con el míster y me pidió que disfrutase, que no pasa nada por perder un balón, que confía mucho en mí y me quedé con eso y he venido aquí, salí, disfruté, cogí el balón e hice lo que mejor sé hacer y ha salido bien. Ahora tengo muchas ganas de que llegue el próximo partido para ganar y volver a disfrutar”.

Posición en el campo: “La gente habla, opina, es normal. Yo hago lo que me pide el míster y, si mañana me pide que juegue de lateral, jugaré de lateral. Hoy he jugado arriba, con libertad y creo que he estado bien”.

Presión por las expectativas: “Sí, creo que sí. Más que por la gente, los medios y demás, la presión es porque me exijo mucho y eso a veces te pasa factura. Está bien exigirme, pero tampoco una locura”.

Bloqueado en algunos partidos: “No me sentía cómodo en el campo, cuando no me llegaba el balón o un control, o los movimientos, no me sentía cómodo. Creo que ahora estoy en el buen camino, tengo la cabeza más tranquila”.

Presión por las expectativas: “Hay que tener la cabeza muy tranquila, porque haces un partido de la hostia y parece que eres Dios y luego haces un partido de mierda y ciao. Eso lo estoy trabajando, es complicado, tengo 22 años, cuesta mucho. En verano me costó un mundo. Cuando la gente habla bien de ti, sales en las portadas, lo estoy trabajando y la gente me está ayudando, la gente del club, los compañeros... Estoy mucho más tranquilo que hace unos meses”.