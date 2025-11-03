Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Las tres claves de Noé López

El técnico analizó la victoria blanquiazul ante el Zaragoza

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
03/11/2025 16:10
Quagliata, durante el partido contra el Zaragoza
Quagliata, durante el partido contra el Zaragoza
Fernando Fernández

Estas son las tres claves del técnico Noé López del triunfo blanquiazul en el Ibercaja Estadio.

Posición errónea de Loureiro 

La decisión de Hidalgo de situar a Loureiro en el perfil izquierdo de la defensa restó al Dépor. Al jugador se le vio incómodo, sufriendo sin balón y con el Zaragoza orientando su presión hacia ese sector. Ahí al Dépor le costaba la salida de balón por no tener el perfil adecuado para la misma.

Sorianazo 

Golazo de Mario Soriano, que exhibió con un golpeo de jugador top y que allanaba el camino al Dépor. Aunque en la segunda parte al equipo se le veía mejor no encontraba a sus jugadores de banda a la altura necesaria para poder hacer daño al equipo maño.

Victoria necesaria

Tres puntos muy valiosos del equipo coruñés a domicilio después de cinco partidos sin ganar, más por las acciones de calidad de sus jugadores en los goles que por la mejoría en el juego colectivo. Venció a un Zaragoza con mucha ansiedad y que dio sensación de equipo muy tocado.

Te puede interesar

Lucas Noubi, trata de interceptar

La Lupa | Zaragoza 0-2 Deportivo: El plan de mínimos que dio tiempo al talento
Xurxo Gómez
Caio Pacheco podría ser reclamado por Brasil para las ventanas FIBA

El mes más corto del año
Chaly Novo
Jota, mediapunta del Arteixo, durante el partido contra el Montañeros

Jota (Arteixo): “En el descanso dijimos que si apretábamos bien, ganaríamos el partido”
Santi Mendoza
Antxon Muneta (c) y el exdeportivista Carlos Fernández (d), durante la sesión de este lunes

Antxon Muneta coge el timón del Mirandés de manera provisional
Israel Zautúa / Eder Pereira