Quagliata, durante el partido contra el Zaragoza Fernando Fernández

Estas son las tres claves del técnico Noé López del triunfo blanquiazul en el Ibercaja Estadio.

Posición errónea de Loureiro

La decisión de Hidalgo de situar a Loureiro en el perfil izquierdo de la defensa restó al Dépor. Al jugador se le vio incómodo, sufriendo sin balón y con el Zaragoza orientando su presión hacia ese sector. Ahí al Dépor le costaba la salida de balón por no tener el perfil adecuado para la misma.

Sorianazo

Golazo de Mario Soriano, que exhibió con un golpeo de jugador top y que allanaba el camino al Dépor. Aunque en la segunda parte al equipo se le veía mejor no encontraba a sus jugadores de banda a la altura necesaria para poder hacer daño al equipo maño.

Victoria necesaria

Tres puntos muy valiosos del equipo coruñés a domicilio después de cinco partidos sin ganar, más por las acciones de calidad de sus jugadores en los goles que por la mejoría en el juego colectivo. Venció a un Zaragoza con mucha ansiedad y que dio sensación de equipo muy tocado.