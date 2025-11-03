Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

Gragera: "Hemos demostrado estar muy unidos"

El mediocentro del Dépor considera que el grupo ha sabido sufrir

Israel Zautúa
03/11/2025 00:08
Gragera, durante la contienda ante el Zaragoza
FERNANDO FERNÁNDEZ

José Gragera, mediocentro del Deportivo, destacó tras el triunfo en el Ibercaja la capacidad del grupo blanquiazul para mantenerse fuerte y unido durante la mala racha de cinco jornadas seguidas sin vencer. 

"El grupo está muy unido, teníamos mucha confianza todos, esta semana de viaje nos ha venido muy bien. Dos partidos en los que hemos sacado dos victorias, hemos hecho convivencia y hemos demostrado estar muy unidos. Qué decir de Yere, que ojalá volvamos a sacar esa mejor versión suya porque es un jugador extraordinario", dijo.

Capacidad de sufrimiento: "Estamos muy contentos con cómo ha competido el equipo y hemos sabido sufrir. Rompemos esa mala racha liguera y a seguir. El sábado tenemos otro partido complicado en casa", agregó.

Suplencia en otros encuentros: "Todos tenemos que saber que tenemos que estar preparados para cuando llegue la oportunidad y ese es el éxito del equipo".

Días de convivencia: "Son muchas horas de hotel, de convivencia, mucho tiempo juntos, los jugadores, el cuerpo técnico... Nos vino bien hablar porque veníamos de unas semanas complicadas".

