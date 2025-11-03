En vídeo | Cuatro toques, dos taconazos y esprint de 70 metros: la maravilla de Yeremay al detalle

Yeremay, en una jugada del Zaragoza-Deportivo FERNANDO FERNÁNDEZ

No está siendo el mejor inicio de temporada para Yeremay y él es el primero en saberlo. Ya se ha encargado de reconocerlo en público varias veces. Pero la magia del canario es incontenible y cuando se desata permite recordar por qué media Europa llamó a la puerta del Deportivo este verano ofreciendo muchos millones de euros. Si en Zaragoza tenían dudas, ahora también saben el motivo.

Un encuentro igualado entre el cuadro local y el Dépor encaraba el tramo final con 0-1 en el marcador cuando Yere recibió un balón de espaldas a 70 metros de la portería. Aparentemente, la acción no conllevaba ningún peligro. Era casi más un acto reflejo de Gragera buscando sacarse de encima la presión del rival que buscaba el empate. Unos segundos después, David Mella celebraba el segundo y definitivo tanto blanquiazul.

Seis toques necesitó el '10' deportivista para llevarse puesto al jovencísimo Ale Gomes, que guardará para siempre un recuerdo imborrable de su estreno en el fútbol profesional. La penúltima obra de arte de Yeremay empezó y terminó de la misma forma: con un taquito.

La mecha que prendió todo fue un control orientado marca de la casa con la espuela para iniciar la carrera. Necesitó cuatro caricias más al esférico con diferente sensibilidad para plantarse en la línea de fondo. Las dos primeras largas, de potencia, de suficiencia para dejarle claro al juvenil que la estampida era ya imparable. Las dos siguientes de aproximación, más finas para entrar en el área mientras exploraba todas las opciones. La elegida, como suele pasar con Yeremay, fue una que solo a él y a unos pocos más se le podía ocurrir. Otro taco que únicamente adivinó alguien como Mella, uno de esos privilegiados que lleva más de un lustro viendo al genio canario inventar semana sí y semana también.