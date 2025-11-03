Así fueron los partidos de la jornada 12 de LaLiga Hypermotion: todos los resúmenes, en vídeo

El Racing venció por 1-0 a la Real Sociedad B y se mantiene en lo más alto de la tabla de Segunda División Racing Club

Esta noche a las 20.30 horas, Valladolid y Granada cerrarán la jornada 12 de LaLiga Hypermotion. El empate sin goles entre Sporting y Las Palmas volvió a mover la parte alta de una clasificación que por tercera semana consecutiva lidera el Racing de Santander. El Deportivo vuelve a playoff y hunde todavía más al Real Zaragoza en la última posición de la zona caliente que comparte con los mismos equipos que la pasada jornada, tras no lograr ninguno la victoria a espera de lo que haga el conjunto granadino en el José Zorrilla.

