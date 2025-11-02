Mi cuenta

Rubén Sellés: “Hemos sido competitivos, esto no se cambia en un día”

El técnico del Zaragoza considera que su equipo dio la cara ante el Deportivo

Armando Palleiro
Armando Palleiro
02/11/2025 23:50
El Zaragoza sigue siendo colista, con apenas seis puntos
FERNANDO FERNÁNDEZ

Rubén Sellés, preparador del Zaragoza, destacó en la intervención ante los medios su decepción por la derrota encajada ante el Deportivo (0-2).

“Obviamente, el ambiente ahora mismo es el de haber perdido un partido en el que hemos sido competitivos. Hemos controlado por momentos y hemos tenido ocasiones; esto no se cambia en un día, tenemos que seguir persistiendo”. 

Acerca del tanto de Mario Soriano, que comenzó a definir el choque del lado visitante, aseguró que  llegó cuando más estaba dominando su equipo: "Hemos empezado el partido con dominio suyo, pero con el paso de los minutos hemos empezado a generar ocasiones. Hay que seguir buscando que las acciones que marcan la diferencia caigan de nuestro lado. Hay que pelear por las jugadas que entren y cambien los partidos".

