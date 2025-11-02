Mario Soriano: "Yeremay me la ha puesto perfecta y me ha salido justo a la escuadra"

Mario Soriano celebra su gol en Zaragoza Fernando Fernández

Mario Soriano relató cómo se gestó su golazo, con el que abrió el camino de la victoria del Deportivo en el Ibercaja Estadio, donde la escuadra coruñesa puso fin a la racha de cinco jornadas sin ganar.

"Le he dicho a Yeremay que la vea, que creía que no iba a salir la barrera, me la ha puesto perfecta. La quería pegar a ese palo y me ha salido justo a la escuadra", explicó el '21' de la escuadra blanquiazul.

El mediapunta madrileño se rindió al partidazo del '10' canario, pero también al resto de sus compañeros.

"Como siempre digo, somos una plantilla muy completa, somos jugadores muy buenos. Los que han salido después también lo han hecho súper bien. Hay que seguir así y hay que saber las cualidades que tenemos y demostrarlas luego en el campo, y creo que se ha visto. Yere lo ha hecho perfecto en los dos goles. A seguir", sentenció ante los micrófonos de la televisión.