Los tropiezos de los rivales evitan daños colaterales tras las derrotas del femenino y del Fabril

Perder nunca es plato de buen gusto. Y mucho menos cuando esa derrota supone una jornada más sin ganar. En esta jornada, ni el primer equipo femenino del Deportivo ni el Fabril fueron capaces de sumar tres puntos. Sin embargo, sendas derrotas parecen ser un poco menos amarga merced a los tropiezos de sus rivales. Sin que sirva de consuelo el mal ajeno, el mero hecho de finalizar la jornada sin ceder puestos en la clasificación, puede valer a ambos equipos para tomarse la derrota de otra forma.

En el caso del cuadro dirigido por Fran Alonso, el 1-0 en Ipurua supuso la sexta jornada sin conocer la victoria. El único gol del partido, marcado por Sara Martín, echó por tierra todas las buenas sensaciones que el conjunto coruñés había cosechado ante el Atlético de Madrid en el fin de semana anterior. No solo cedieron tres puntos, sino que también cayeron una posición en la clasificación de Liga F. El Eibar, que llegaba el duelo por debajo del Dépor, superó al equipo herculino.

Fue ayer cuando, desde Bilbao, llegó el pequeño consuelo. El partido entre Athletic Club y DUX Logroño, duelo directo, podía hacer que el Deportivo acabase rozando la zona roja. Un hipotético triunfo de las leonas supondría que el conjunto coruñés durmiese toda la semana en el puesto colindante con el descenso. Lo mismo ocurriría con una victoria del DUX Logroño. Solo había un resultado que permitía al Dépor mantener la decimotercera posición: el empate. Para suerte de las blanquiazules, ni Athletic ni Logroño lograron perforar la portería de su rival y firmaron las tablas.

De esta forma, el Deportivo finaliza la jornada con siete puntos, a solo tres del descenso, una distancia poco prudente, sobre todo teniendo en cuenta el próximo rival: el Barcelona. Para colmo, el líder de la competición llegará al duelo del próximo domingo (12.00 horas en el Johan Cruyff) con sed de reivindicarse. Ayer, tropezó por primera vez en lo que va de temporada. La Real Sociedad hizo valer el gol de penalti de Edna Imade y privó al Barça de mantener la distancia de siete puntos con su perseguidor: el Real Madrid.

Segunda RFEF se iguala

El Deportivo pudo encontrar consuelo en el empate entre Athletic Club y DUX Logroño, el Fabril hizo lo propio en su liga. Aunque con una diferencia significativa. Los tropiezos de sus rivales sirven al filial blanquiazul para mantener el liderato durante una jornada más, como mínimo.

Después de caer en O Couto contra la Unión Deportiva Ourense (2-1), hasta cuatro equipos le podían arrebatar el liderato del Grupo 1 de Segunda Federación: Oviedo Vetusta, Gimnástica Segoviana y Bergantiños. Para suerte de la escuadra comandada por Manuel Pablo, ninguno de esos equipos fue capaz de vencer en sus respectivos encuentros.

El filial del Oviedo se medía al Rayo Cantabria con la oportunidad de ponerse dos puntos por encima del Fabril. Sin embargo, el encuentro acabó con el 0-0 inicial, de manera que el conjunto carbayón iguala al filial coruñés con 19 puntos y se mantiene segundo por la diferencia de goles.

La Gimnástica Segoviana tampoco aprovechó su oportunidad y replicó, ante el Burgos B, el mismo resultado que el Oviedo Vetusta. Acaba así la novena jornada en tercera posición con 18 puntos.

El 0-0 fue el resultado amigo del Fabril. El Bergantiños recibió al Langreo con la intención de auparse hasta el primer puesto, pero tampoco fue capaz de pasar del empate y se mantiene cuarto con 17 puntos.

El último equipo que desestimó la ocasión de asumir el liderato fue el Real Ávila. Esta vez fue la Sarriana quien le echó un cable al filial herculino. El cuadro lucense venció (2-0) y permitió al Fabril dormir durante una semana más como líder, a pesar de las tres jornadas consecutivas sin ganar.