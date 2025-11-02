La Previa | Deportivo y Zaragoza frente a un espejo

Lucas Noubi, en una jugada del Deportivo-Valladolid QUINTANA

Tan rápido va el fútbol que no se tiene en consideración lo logrado la semana pasada, como para poder permitirse andar presumiendo de lo conseguido hace décadas. Deportivo y Zaragoza son dos históricos del fútbol español, pero para cualquiera de los dos clubes la gloria empieza a quedar ya demasiado lejos. Un vestigio que nada puede hacer ante las gestiones que en uno y otro bando propiciaron que entidades más modestas, pero mejor dirigidas, les robasen el foco.

El Ibercaja Estadio, lugar del exilio maño mientras La Romareda se remodela para acoger el Mundial 2030, será testigo del enfrentamiento entre dos gigantes de antaño que esta noche (21.00 horas) se miran al espejo. El club maño recibirá un reflejo del pasado. De ese Dépor que también pensaba que las cosas no podían ir a peor. Hasta que le tocó comer barro durante cuatro temporadas. El inicio del equipo blanquillo recuerda al herculino en la 2019-20, cuando después de mucho jugar con fuego terminó por quemarse saliendo del fútbol profesional. Trece campañas de plata lleva el Zaragoza, suficientes para caer en la irrelevancia y que desde dentro el incendio sea ya incontrolable. Incluso para las leyendas más sagradas. Se fue por la puerta de atrás primero Víctor Fernández. Ahora ha salido Gabi, el último gran capitán, que además no ha tenido reparo en lavar a la luz de toda España los trapos sucios que se ha encontrado en estos meses en el banquillo. Autodestrucción.

Antonio Hidalgo: "Nos tenemos que abstraer del ambiente que hay en Zaragoza" Más información

La imagen que le devuelva el rival también le debe servir para aprender al Dépor. En este caso una proyección a futuro de lo que nunca debe ser. Después de cinco jornadas sin perder y con el elefante de la crisis haciendo aspavientos en una esquina de la habitación, el proyecto de Antonio Hidalgo tiene una importante prueba de madurez. Madurez para saber que nadie asciende en octubre. Templanza para entender que la Segunda División es una montaña rusa en la que empezar bien o tener un mes malo tienen el mismo significado: sigan.

El bálsamo de la Copa

Y es que ambos equipos llegan a la cita en situaciones complicadas. Por supuesto, más grave es la local, después de cuatro derrotas consecutivas y cerrando la clasificación. El Zaragoza comienza a ver la zona de salvación a una distancia demasiado importante como para permitirse no afrontar ninguna jornada como si fuera una final. No es tan límite el momento del Dépor, pero sus cinco partidos sin sumar de tres han sacado de puestos de playoff a un equipo que en el primer mes y medio de competición parecía imparable. Los nervios y la presión formarán de inicio junto a los 22 protagonistas que elijan Sellés y Antonio Hidalgo, que al menos se han concedido una alegría entre semana avanzando en la Copa del Rey ante rivales de inferior categoría.

Alineaciones probables del Zaragoza-Deportivo

A eso se agarran los dos entrenadores, que seguirán buscando tocar la tecla adecuada para celebrar de nuevo y traspasarle al rival los fantasmas. Las rotaciones del técnico deportivista ante el Sámano dan bastantes pistas sobre lo que pondrá en liza hoy, un once muy similar al que logró empatar sobre la bocina frente al Valladolid, con la principal duda de la entrada de Gragera para darle algo más de control y solidez al centro del campo. Por su parte, en el Zaragoza no estarán Tachi y Radovanovic, lesionados en el partido ante el Sporting, para unirse a una larga lista de ausencias que incluye un futbolista KO por apendicitis (Bare) y otro sancionado por romper la pantalla del VAR (Akouokou). Las desgracias nunca vienen solas