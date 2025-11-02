Hidalgo, tras la victoria: "Lo más importante ha sido el creer de los chavales"

Hidalgo, este domingo en el Ibercaja Estadio FERNANDO FERNÁNDEZ

El entrenador deportivista, Antonio Hidalgo, expresó sus sensaciones a la conclusión del enfrentamiento ante el Zaragoza, encuentro que rompió la racha de cinco encuentros sin vencer que acumulaba el cuadro herculino.

Un encuentro sin demasiado brillo que, sin embargo, sirvió para recuperar sensaciones positivas en el cuadro deportivista, en playoff y a solo dos puntos del ascenso directo.

"Lo más importante ha sido el creer de los chavales, no han sido semanas fáciles, pero hemos hablado mucho entre nosotros, hemos hecho una gran primera parte, tuvimos esa sensación de ponernos por delante en el marcador con el gol de Mario y a partir de ahí hemos dominado bastante bien el partido. Ha sido un gran partido de Yeremay, que ha sido diferencial en todo momento, y al final ha sido una victoria necesaria porque la exigencia del club te dice que hay que pelear todos los partidos. Cortar la racha era muy importante y esto refrenda el trabajo de todo el equipo, hay que seguir", dijo ante los micrófonos de Movistar.

Yeremay: "Es talento puro, es pasión pura, él siente el fútbol, lo que hace lo hace por virtudes que tiene él, estamos encantados con el trabajo que ha hecho sin balón, nos ha ayudado muchísimo en este sentido y a partir de ahí tenemos que empujarle a él y a todo el equipo, hemos pasado una semana dura y ahora mismo tenemos que preparar el partido siguiente".

Portería a cero: "Hemos vuelto a recuperar la solidez, nos han generado muy poco en la primera parte salvo la situación de mano a mano que sacó Germán, porque en las rachas que estás cualquier golpe nos puede afectar. Hemos seguido creyendo en lo que estábamos haciendo y contento por los tres puntos".

Zaragoza: "Cuando estás en este tipo de situaciones es muy complicado, la afición está con su equipo y encontrar la estabilidad es muy importante, esto es muy largo, todo está muy igualado y al final hay que trabajar cada partido".