Estas son nuestras notas tras la victoria del Deportivo ante el Zaragoza en el Ibercaja Estadio.

GERMÁN. Seguro (7): Aguantó un mano a mano con Moya y evitó el gol maño. Fue derribado por Francho al final de la primera parte. Poco trabajo en la segunda. Atrapó un balón sobre la línea de gol.

NOUBI. Participativo (6): Impreciso en algunos pases. Tuvo problemas con Valery. Estuvo a punto de marcar en la primera parte, pero su remate fue repelido por un defensa.

COMAS. Amonestado (5): Intercaló buenos momentos, con algunos despistes en las marcas y en la salida de balón. Se fue entonando en la segunda parte. Vio la amarilla por una entrada sobre Valery.

LOUREIRO. Sobrio (7): Serio en defensa, a pesar de jugar en el perfil zurdo. En la primera parte se atrevió con un disparo lejano, que se fue fuera del arco rival por poco. Muy atento en las correcciones.

QUAGLIATA. Estratega (6): Se sumó más al ataque, subiendo más que en otras ocasiones. Fue el encargado de ejecutar las jugadas a balón parado. De una falta cometida sobre él llegó el gol del Dépor.

DIEGO VILLARES. Ayudó en la presión (6): Se afanó más en tareas de contención y cobertura que en creación de juego en la primera parte. En la jugada que derivó en el gol del Dépor se sumó al ataque para presionar.

GRAGERA. A más (6): Mejoró con respecto a otras citas. Expeditivo en el corte, fue objeto de varias faltas al sumarse al ataque. Robó varios balones, lo que llevó al Dépor a poder correr al espacio.

MARIO SORIANO. Buena actuación (7): Probó los reflejos de Adrián con un disparo raso. Hizo el primero, tras jugada ensayada, con un zapatazo a la escuadra. Dio el pase a Yeremay que acabó en gol de Mella.

MELLA. Goleador (7): Más solidario en las coberturas. Sufrió una dura entrada de Soberón, que vio amarilla. Fue poco a poco apareciendo más en el área. Hizo el segundo, marcando con la diestra.

EDDAHCHOURI. Poca aportación (5): Le costó zafarse de Ale Gomes, central de 17 años que debutaba en la liga con el Zaragoza. Logró conectar un cabezazo, pero se encontró con Adrián Rodríguez.

EL MEJOR. YEREMAY. Brillante (8): Cada vez que toca el balón pasan cosas, aunque le costó al Dépor encontrarlo en el campo, pues estuvo muy vigilado. Estuvo más solidario en las coberturas. Sufrió una dura entrada de Soberón, provocando la amarilla para el atacante zaragocista. Su disparo lejano en la primera parte se fue por encima del larguero. Le dio el pase a Soriano en el gol. Tras una gran jugada personal, con un esprint en el que se zafó de Ale Gomes, asistió de tacón a Mella. Fue sustituido al final.

LOS CAMBIOS

STOICHKOV (5): El Dépor apenas lo encontró en ataque.

LUISMI (5): Se le vio con ganas. Asumió las jugadas de estrategia

BARCIA (5): Entró en la recta final del duelo.

HERRERA (-): Apenas tuvo incidencia en el juego.