Diario de Ferrol

Dépor

El Dépor, sin reserva del '9' en Zaragoza: Mulattieri, fuera de la lista

El italiano no está convocado por precaución ante unas molestias en el aductor

Xurxo Gómez
02/11/2025 20:21
Mulattieri, durante el partido contra el Valladolid
Patricia G. Fraga

Antonio Hidalgo deberá improvisar en el Ibercaja Estadio si quiere sustituir a Zakaria Eddahchouri, titular en Zaragoza. Porque el técnico catalán no podrá contar en el duelo de este domingo (21.00 horas) con Samuele Mulattieri.

El delantero italiano, que viajó a la concentración de Bilbao pero ya se quedó fuera de la lista en Copa del Rey, no está convocado para el Zaragoza-Deportivo, tal y como ha desvelado la alineación ofrecida por el club coruñés.

Según ha informado el club, el ariete padece unas molestias en el aductor que han hecho que no se vista de corto por precaución.

Cabe recordar que Bil Nsongo viajó junto al resto de la primera plantilla y a otros cuatro fabrilistas el pasado miércoles, pero tras el partido de Copa -que vivió desde el banquillo pero no participó- regresó junto a sus compañeros del segundo equipo a A Coruña. 

Ayer sábado, Antonio Hidalgo sí reclutó al central Damián Canedo por las dudas que ofrecía el estado físico de Arnau Comas, que finalmente es de la partida en el Ibercaja Estadio.

