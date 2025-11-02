Davo, hombre del partido y coreado por la afición del Penafiel tras la victoria ante el Vizela

Davo, con el trofeo de jugador del partido con el Penafiel PENAFIEL CF

Después de un año y medio complicado en A Coruña, Davo eligió la pasarela que el Deportivo le ofrecía a Portugal para tratar de encontrar la sonrisa en el Penafiel. Tras los primeros meses en el país vecino, parece que esa apuesta empieza a dar réditos. El asturiano viene de ser elegido el mejor jugador del partido en el triunfo ante el Vizela (1-3) y terminó siendo coreado por la afición de su nuevo equipo.

Necesitaba minutos el exatacante deportivista para volver a mostrar su mejor versión. Esa que lo llevó a golear en Polonia y que provocó que el KAS Eupen pagara para llevárselo al fútbol belga. Y con ese tiempo de juego están llegando de nuevo las alegrías. Este domingo marcó su segundo tanto de la temporada para contribuir a una nueva victoria del equipo que desde el pasado verano forma parte de la órbita del Dépor.

El Penafiel se impuso al Vizela, equipo que dirigió recientemente Rubén de la Barrera, por 1-3 gracias a los tantos del propio Davo y de otro exblanquiazul como Iano. Ambos fueron titulares en un choque que se resolvió en el tramo final y en el que no participaron Alcaina o Jaime, pero sí Alloh, uno de esos futbolistas que el club coruñés ha reclutado para el proyecto portugués.

Tras un inicio complicado, el Penafiel sigue escalando puestos en la clasificación con su tercera victoria en los últimos cinco encuentros.