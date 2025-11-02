Cómo y dónde ver el partido entre Real Zaragoza y Deportivo

El once del Dépor ante el Sámano en Copa del Rey Fernando Fernández

Tras superar el trámite de Copa del Rey ante el Sámano, el Deportivo vuelve ahora a la Liga Hypermotion con el objetivo de retomar la senda de la victoria. Para ello, esta noche tendrá que superar a un Real Zaragoza en problemas.

El cuadro maño se planta en la jornada 12 siendo el farolillo rojo de la categoría de plata. En la anterior fecha sufrió su cuarta derrota consecutiva, la séptima de toda la temporada. En su casillero particular solo se reflejan seis puntos y cambiar la dinámica es urgente si quiere tener opciones a lograr la permanencia.

Ambos equipos llegan al duelo con el chute de energía que ha supuesto la Copa del Rey. El Deportivo superó con claridad al Sámano (1-5) y el Real Zaragoza hizo lo propio con el Multivera (1-3).

¿A qué hora es el Zaragoza-Deportivo?

Real Zaragoza y Deportivo se medirán en la jornada 12 de la Liga Hypermotion este domingo a partir de las 21.00 horas en el Ibercaja Estadio, campo en el que el conjunto maño está disputando sus partidos mientras La Romareda se remodela para acoger el Mundial 2030. Ais Reig será el colegiado encargado de impartir justicia en el encuentro.

¿Dónde se puede ver el partido por televisión?

El Zaragoza-Deportivo se podrá disfrutar en directo en televisión a través de LaLigaTV Hypermotion, DAZN y Amazon Prime. Además, se podrá seguir el detallado minuto a minuto a través de la edición digital de DXT Campeón. En cuanto acabe el partido, podrás leer en nuestro periódico la crónica del encuentro, las reacciones de los protagonistas y las diversas historias que ocurran en el duelo de esta noche.