Se cae la compra del Cartagena por parte de Arribas

El exjugador del Dépor lamenta que el grupo propietario, Duino, haya cambiado las condiciones acordadas

Armando Palleiro
Armando Palleiro
01/11/2025 16:26
Arribas conduce el balón en un entrenamiento con el Deportivo
ACDXT

El exjugador deportivista Alejandro Arribas, que había llegado a un acuerdo para hacerse con el control accionarial del FC Cartagena, explicó su negativa a firmar este pacto después de que el grupo empresarial propietario de la entidad, Duino, hubiese cambiado las condiciones de la operación.

"Tengo que comunicaros, muy a mi pesar, que dos días después de alcanzar un acuerdo en firme con el grupo Duino para el traspaso del 100% de las acciones de la sociedad, tal y como anuncié el jueves por la mañana... recibo un contrato modificando de forma notable algunas de las cláusulas fijadas en la redacción inicial. Circunstancia que evidentemente no puedo aceptar", explicó.

El exdeportivista Alejandro Arribas compra el equipo de Kevin y Diego

"Un despropósito más de los muchos que está sufriendo esta entidad por parte de la actual propiedad desde que aterricé allá por el mes de julio", agregó Arribas

El exdeportivista deja constancia en su comunicado que está haciendo todo lo posible por poder cerrar un acuerdo que parecía estipulado en unos seis millones de euros, por lo que la compra del Efesé no está ni mucho menos descartada. 

