El Deportivo tendrá cinco citas en el mes de noviembre y como número impar habrá un desequilibrio en el reparto, con dos compromisos en casa y tres como visitante. A diferencia del pasado mes de octubre, en el que los coruñeses se midieron a cuatro los 'gallos' de la categoría (a Almería y Valladolid en Riazor y a Málaga y Racing de Santander, a domicilio) en este caso el encuentro, a priori, más complicado que dirimirán los blanquiazules este mes será el domingo ante el Zaragoza en el Ibercaja Estadio. Para completar el mes el Dépor recibirá en Riazor a dos recién ascendidos que llevan trayectorias muy opuestas (la Cultural Leonesa y el Ceuta) y visitará a Córdoba y Albacete para cerrar noviembre.

Los coruñeses, después de sumar en los cuatro partidos cumbre de octubre dos puntos de 12 posibles (tras los empates ante Almería y Valladolid y las derrotas contra Málaga y Racing de Santander) tienen ahora la oportunidad de escalar en la clasificación en un mes, sobre el papel, más asequible en lo que a rivales se refiere. Aunque en esta "liga hipertensiones" nadie nunca puede confiarse y prácticamente cualquier rival hoy por hoy puede hacerte un roto.

El primer compromiso será este domingo ante el teórico adversario más exigente, un Zaragoza en horas bajas. El cuadro maño, eterno aspirante el ascenso a Primera, vive una situación comprometida a varios niveles, después de 11 jornadas. En el aspecto deportivo es el actual colista de Segunda, con solo seis puntos y suma ya su tercer entrenador, tras el paso de Gabi Fernández, Emilio Larraz y el último y actual en el cargo, Rubén Sellés. Además, la afición prepara una manifestación para este domingo antes del partido ante el Deportivo bajo el lema de "Estamos hartos". Un clima de crispación del que tratará de beneficiarse el equipo blanquiazul, que ha cogido energías gracias a su victoria en la Copa del Rey, pero que en Liga suma cinco jornadas sin conocer la victoria.

Tras ese compromiso, los coruñeses recibirán el sábado 8 a las 18.30 horas a la Cultural Leonesa, uno de los equipos ascendidos de Primera Federación que acudirán en este mes al tempo blanquiazul. Los del Reino de León, en la actualidad fuera de los puestos de descenso con 11 puntos, también llevan ya dos técnicos en su banquillo. Tras el despido de Raúl Llona, con el que los leoneses lograron el ascenso, el Cuco Ziganda asumió las riendas a finales del mes de septiembre y se estrenó con victoria ante el Valladolid. En la Cultural juega el blanquiazul Luis Chacón, que repite cesión con el equipo y que fue el año pasado uno de los héroes del ascenso.

El tercer encuentro del mes de noviembre será ante el Córdoba como visitante el domingo 16 de noviembre a las 18.30 horas. El conjunto de Iván Ania es actualmente décimo con 16 puntos, uno menos que los blanquiazules. Un rival siempre exigente y que buscará resarcirse en la Liga, tras su eliminación copera ante el Cieza. El domingo 23 de noviembre a las 14 horas, el penúltimo fin de semana del mes, llegará a Riazor el Ceuta, otro de los recién ascendidos, pero que ha irrumpido en el fútbol profesional como una apisonadora. Tras un inicio dubitativo, en el que perdió en las tres primeras jornadas ante Valladolid (3-0), Sporting de Gijón (0-1) y Racing de Santander (4-1) tras 11 jornadas disputadas ocho partidos sin perder, con victorias ante Huesca (2-1), Zaragoza y Eibar (ambos por 1-0), Mirandés (2-0) y Cultural Leonesa (0-1) y empates ante Castellón (3-3), Cádiz y Albacete, estos duelos ambos tablas sin goles. Un equipo sin complejos que visitará el estadio coruñés.

Y para cerrar el mes de noviembre los herculinos se enfrentarán al Albacete en el Carlos Belmonte el sábado 29 de noviembre a las 18.30 horas. El equipo blanquinegro es actualmente decimosexto, con 13 puntos. Los albaceteños llevaban seis jornadas invictos (triunfos ante Valladolid, Sporting y Castellón y empates con Zaragoza, Cultural y Albacete) y perdieron el pasado fin de semana en casa a manos precisamente de los verdiblancos (1-3).

El Dépor estrena el penúltimo mes del año con el objetivo de mejorar las sensaciones que le dejó octubre, en el que perdió su condición de invicto y el liderato. Se enfrenta a un mes, en teoría meseta, después de cuatro puertos de primera categoría en octubre.