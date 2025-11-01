Imanol Idiakez: “Estoy convencido de que habría peleado el ascenso con el Deportivo”

El técnico Imanol Idiakez ganó el pasado jueves la Supercopa de Chipre con el AEK Larnaka, club que dirige actualmente en la que ya es su tercera etapa en la entidad. Con motivo de ese triunfo y del Zaragoza-Deportivo de este domingo (21.00 horas), el extécnico de ambos conjuntos ha concedido una entrevista a El Periódico de Aragón en la que reconoce que el club blanquiazul es el que “más en el corazón” tiene -junto con su actual equipo- porque en el tiempo que dirigió a la primera plantilla coruñesa le caló “muy hondo” el sentimiento deportivista.

En esa misma respuesta, el vasco destaca que todavía siente “pena” por su salida del Dépor, ya que está convencido de que habría podido subir a Primera División tras lograr devolver al club al fútbol profesional: “Una de las mayores penas de mi carrera fue irme del Deportivo porque yo estaba convencido de que habríamos peleado el ascenso, ya que el equipo estaba en muy buena honda, con las ideas muy claras”.

“La pena es que no me dejaran acabar mi trabajo, que estoy convencido de que habría terminado aún mejor. Estoy deseando que los que se han quedado puedan llevar al Dépor a Primera, porque es un club de esa categoría sin duda alguna”, añadió en la charla Idiakez, que se siente “feliz” por haber vivido el ascenso a Segunda División y “haber hecho felices a tantos deportivistas”. “Los cinco meses desde enero hasta subir, cuando todo empezó a ir rodado y la dinámica se puso muy positiva, fueron de los más felices de mi vida deportiva”, recalcó.

Yeremay y Mella

Asimismo, el entrenador guipuzcoano destacó que Yeremay Hernández y David Mella son “dos de los mejores jugadores de Europa”. “Tienen ambos nivel para estar en Primera, en cualquier club que puedas plantear además, y a ambos les he visto crecer porque los dos brotaron en ese equipo que subió. Con esa capacidad de retener a dos futbolistas así está claro el potencial económico de los dueños y, antes o después, el Deportivo es carne de Primera sí o sí”, profundizó.