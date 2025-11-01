El deportivismo, selecto e infiltrado en el Ibercaja Estadio

Aficionados blanquiazules en las gradas de La Romareda el pasado curso FERNANDO FERNÁNDEZ

El pasado 24 de julio el Zaragoza inauguraba en sociedad el Ibercaja Estadio, recinto con capacidad para 20.000 aficionados que será la casa del club aragonés durante las dos próximas temporadas, mientras duren las obras de adaptación de La Romareda para el Mundial 2030.

Un estadio que apenas cubre la demanda de la fiel hinchada zaragocista, con cerca de 20.000 abonados y 5.000 socios a mayores, que esta temporada está asistiendo a un arranque de campaña más que complicado, con la entidad blanquilla sumergida en la última posición de la clasificación en la Liga Hypermotion.

El Ibercaja no dispone de grada visitante específica; una circunstancia que ha impedido el desembarco masivo de aficionados blanquiazules para el choque de este domingo (21.00 horas) pero que tampoco ha sido obstáculo de suficiente calado para arredrar a unos seguidores herculinos que arroparán al Deportivo, aunque sea en menor medida que normalmente.

La agrupación deportivista A Pilarica, arraigada en Zaragoza, acaparará el mayor protagonismo en cuanto a presencia de adeptos visitantes se refiere. No sin dificultades, la peña que encabeza María Asunción Hierro ha logrado poder estar presente otra temporada más en las gradas del feudo zaragocista para prestar su respaldo incondicional al equipo este año entrenado por Antonio Hidalgo.

"Este año no ha sido nada sencillo conseguir entradas para el partido, pero por suerte podremos estar. Personalmente llamé al Zaragoza la semana pasada para interesarme por las entradas, para ver cómo podíamos hacer para estar con el Deportivo y desde el club me explicaron que tenían preferencia para la adquisición de las mismas los socios del Zaragoza y posteriormente se abriría un plazo para el público en general; entonces estuvimos muy atentos y pudimos lograrlas para el sector 118, cerca del palco de autoridades, unas localidades que en principio son de cortesía del propio club", destaca la aficionada blanquiazul.

"No han sido baratas las entradas, nos han costado 39 euros cada una, pero al menos podremos estar entre catorce y quince miembros de nuestra asociación y la verdad es que estamos contentos e ilusionados. Miembros de otras peñas como la Barcelona también se desplazarán para este partido", agrega.

Aunque el Deportivo ha concatenado cinco jornadas sin conocer la victoria, con tres empates y dos derrotas, la grada herculina no pierde la esperanza de sumar de tres en el compromiso ante un Zaragoza colista y en una dinámica repleta de problemas futbolísticos y también extradeportivos.

"Sabemos que será un encuentro que enfrentará a dos equipos en apuros, que no están en su mejor momento, desde luego, pero creo sinceramente que el Deportivo llega mucho mejor porque el Zaragoza está atravesando una etapa muy delicada de crisis deportiva e institucional; habrá manifestación antes del partido en contra de la gestión del club e incluso los hinchas locales amenazan con entrar diez minutos tarde en señal de protesta, por lo que durante el silbido inicial podríamos estar los deportivistas prácticamente solos en el estadio", explica Hierro.

Preguntada acerca de un pronóstico para el Zaragoza-Deportivo, la cabeza visible de A Pilarica considera que "confío en el que el Dépor pueda pescar en río revuelto, somos conscientes de que nos está costando, pero después del triunfo en la Copa del Rey ante el Sámano psicológicamente seguro que salimos al campo con algo más de confianza que en los últimos encuentros".

Una racha de cinco contiendas sin vencer que el Deportivo debe hacer añicos para reubicarse en la zona noble de la clasificación, su objetivo marcado para el presente curso.

"Sabíamos que en algún momento iba a llegar la primera derrota pero no contábamos quizá que la mala racha durase tanto; en cualquier caso creo que estamos más que capacitados para salir del bache y qué mejor ocasión que este encuentro para liberar la mente de los jugadores y volver a rendir como equipo", finaliza.