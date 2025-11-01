Mi cuenta

El Dépor recluta a Damián Canedo ante las dudas con Arnau Comas

El central catalán sufrió una aparatosa caída en el duelo copero y tuvo que ser sustituido

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
01/11/2025 20:26
Damián Canedo durante un entrenamiento con el Deportivo este curso
Damián Canedo durante un entrenamiento con el Deportivo este curso
Javier Alborés

La defensa del Deportivo continúa cogida con pinzas y de cara al encuentro de este domingo ante el Zaragoza, Antonio Hidalgo decidió llamar al central del Fabril Damián Canedo ante las dudas en esa demarcación, tras una aparatosa caída que sufrió Arnau Comas en la victoria copera ante la UD Sámano y por el que tuvo que ser sustituido al descanso. 

"Arnau tuvo ese golpe, se le han hecho pruebas y todo está en orden, pero nos curamos en salud y queríamos tener una pieza más para el partido de mañana (por el del Zaragoza)", comentó el técnico blanquiazul en la rueda de prensa online que concedió este sábado. 

Este se sumó a las otras cinco bajas que tuvo el filial este fin de semana, en el que perdió ante la UD Ourense, en O Couto. 

Antonio Hidalgo, en la banda de Riazor, durante un partido de esta campaña

Antonio Hidalgo: "Nos tenemos que abstraer del ambiente que hay en Zaragoza"

Más información

El fabrilista puede tener opciones de jugar este domingo, en función de si finalmente el staff prefiere ser prudente y no arriesgar con Comas. No está disponible Samu, central que está siendo habitual en el día a día del primer equipo y que ya ha entrado en varias convocatorias. El zaguero se quedó sin debutar con el Deportivo este fin de semana debido a una sanción

