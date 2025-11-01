Antonio Hidalgo, en la banda de Riazor, durante un partido de esta campaña Patricia G. Fraga

El técnico del Deportivo, Antonio Hidalgo, compareció desde Miranda de Ebro en la previa al partido de este domingo ante el Zaragoza. El entrenador blanquiazul respondió a las preguntas de los periodistas a través de una plataforma online, recordando cuando en la época de la pandemia de coronavirus las comparecencias eran de cuerpo técnico y jugadores eran siempre a través de este formato. El técnico espera mantener la buena dinámica recuperada en la Copa del Rey, pero reconoce que con la llegada del nuevo técnico, Rubén Sellés, el cuadro maño tendrá otra energía. Por eso vislumbra un partido complicado y que se decidirá por detalles.

Estado de la plantilla: "Han pasado 48 horas, queda un día entero para el partido, vamos recuperando jugadores e iremos viendo".

Mini 'stage': "Hemos pasado más tiempo juntos, nos ha hecho convivir más tiempo, hemos hablado, compartido momentos, charlas. Es algo bueno, esos momentos que seguramente en el día a día no tenemos. Además, el ganar el otro día da ese plus de confianza. Los delanteros haciendo goles, el jugador que no estaba teniendo minutos jugando y eso siempre ayuda".

Damián Canedo: "Arnau tuvo ese golpe, se le han hecho pruebas y todo está en orden, pero nos curamos en salud y queríamos tener una pieza más para el partido de mañana".

Dudas en el ambiente si se pierde: "Son hipótesis, la liga está muy igualada, cualquier equipo te compite. Vamos a un campo difícil, donde nos pondrán las cosas complicadas, será un partido de detalles y tendremos que dar nuestra mejor versión para lograr los tres puntos.

Situación complicada del Zaragoza, cambio de entrenador: "Es un equipo diferente, con los matices de su nuevo entrenador. Ahora va hacia adelante, quiere contragolpear rápido y con esos desmarques hacer daño. Es un bloque sólido y comprometido y sabemos que cuando llega un nuevo entrenador cambia el aire. Eso sumado la victoria en Copa les habrá reforzado, como a nosotros".

¿Qué cambios hay que hacer con respecto a Valladolid?: "No será el mejor sitio para encontrar esas situaciones que entendemos que puedan pasar. Tendremos que mejorar situaciones de aprovechamiento de espacio y estar más en campo contrario. Y tener en cuenta los matices del nuevo entrenador, tratar de contrarrestarlos y potenciar los nuestros".

Subir la moral si se gana: "Ganar siempre refuerza, también, la competitividad de la plantilla. La Copa ayuda a eso. Estamos felices por ganar y no es sencillo competir, sabiendo que nuestra obligación era pasar de ronda. Estoy contento por cómo afrontó el equipo el partido".

¿Cómo puede influir el ambiente en Zaragoza?: "No lo sé exactamente, pero son situaciones de las que nos tenemos que abstraer. Las situaciones institucionales, cuanto más tranquilas, más ayudan a los equipos. La afición tomará las acciones que considere oportunas".