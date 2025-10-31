Riomar, el punto y final a dos alargadas sequías en el Deportivo

Stoichkov y Cristian Herrera celebran un gol contra el Sámano. Fernando Fernández

Era el momento propicio. Pero también hubo otros momentos propicios que, finalmente, no fueron tal. La primera eliminatoria de Copa del Rey, ante un rival que sufrirá para no caer a Tercera Federación, parecía la oportunidad ideal para que el Deportivo recuperase sensaciones como conjunto y varios de sus futbolistas recobrasen su confianza como goleadores. Y así fue.

Porque el campo de Riomar fue el punto de catarsis. Ese lugar en el que dos alargadas sequías se acabaron. Cristian Herrera y Juan Diego Molina ‘Stoichkov’ volvieron a ver puerta en partido oficial 362 días y 272 días después, respectivamente.

Necesitaban encontrar portería los dos atacantes del Deportivo. Ambos se han caracterizado a lo largo de sus largas y prolíficas carreras por mantener un importante idilio con el gol. Esa relación estaba deteriorada, pero los dos se toparon con un nuevo hilo de luz y esperanza en Castro-Urdiales.

En ese vínculo de amor-odio con la portería rival, quizá el más necesitado era Cristian Herrera, A sus 34 años, el canario está lejos de su mejor momento anotador. El futbolista grancanario firmó en el verano del 2023 con el equipo de su tierra para jugar en Primera División después de una notable pretemporada en el Ibiza.

Venía de transformar diez goles en Segunda que le valieron el debut en la élite. El último de ellos había llegado el 2 de abril de ese 2023. 941 días más tarde —lo que vienen siendo dos años y medio o 30 meses—, tras su infructuoso paso por Las Palmas, un mal primer curso con el Deportivo y una segunda campaña que había arrancado por el mismo camino, tan solo había podido celebrar tres dianas más: uno con el conjunto amarillo y otro par de ellos con el Dépor.

Pobreza

Si el acierto de Herrera era escaso mirando con cierta retrospectiva, una revisión con un enfoque más corto agudizaba todavía más esa crisis. De no haber acertado —por partida doble— contra el Sámano, Cristian se habría plantado en Zaragoza con una racha de exactamente un año sin ver portería. Y es que su último gol con el Deportivo databa del 2 de noviembre del 2024, en aquel partido en Cartagena en el que Óscar Gilsanz se ganó la continuidad tras golear al colista.

Por fortuna, el zurdo facturó en Copa y dejó su sequía en 362 días sin gol. Menos tiempo sin ver puerta llevaba Stoichkov. El andaluz celebró su último tanto el 31 de enero de este mismo año, en el que era su segundo partido vistiendo la camiseta del Granada. Recién llegado del Alavés, donde debutó en Primera pero se quedó sin ver puerta, Molina contribuía a la victoria de su equipo en Elda (0-3).

Desde entonces, Stoichkov no marcaba. No lo volvió a hacer vestido de rojiblanco ni lo había logrado tampoco con la casaca blanquiazul del Deportivo, club con el que acumulaba hasta el pasado jueves más de 340 minutos de liga disputados.

Su acierto para cerrar el pase ante el Sámano le permitió cortar su sequía tras 272 días. Pero teniendo en cuenta su pobre bagaje ya el pasado curso, el de Stoichkov en Copa es el segundo gol que el delantero materializa en los últimos 515 días. Antes del citado tanto con el Granada, su anterior diana databa del 2 de junio del 2024. La última de una temporada con 12 tantos con el Eibar de Mario Soriano que le valió el pase a Vitoria.