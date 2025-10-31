Pablo García se hace hueco entre los blanquiazules más precoces

Pablo García, durante su debut oficial con el Deportivo, en el partido de Copa del Rey frente al Sámano FERNANDO FERNÁNDEZ

Pablo García Taboada ya tiene un lugar en la historia deportivista. El lateral fabrilista debutó el jueves en partido oficial con el Deportivo. Con 17 años, 9 meses y días, el canterano blanquiazul se ha convertido en el cuarto debutante más joven con el primer equipo deportivista en la posguerra.

Pablo dio el salto que se le negó en su primera oportunidad con el Dépor. Cuando fue convocado por Imanol Idiakez para la Final de Campeones de Primera RFEF en mayo de 2024, el carrilero coruñés tenía la oportunidad de convertirse en el estreno más precoz en casi nueve decenios, desde el fin del conflicto bélico español en 1939. Tenía 16 años y 4 meses. Haber debutado frente al Castellón le habría valido para superar a Quique Fornos. El defensa pontés, actualmente en las filas de la Cultural Leonesa, jugó su primer y único encuentro oficial con el Deportivo con 16 años, 8 meses y 10 días.

De todos modos, el estreno más precoz del que se tiene constancia es el de Juan Acuña. El mejor portero gallego de todos los tiempos es el único futbolista que se entrenó con los blanquiazules antes de cumplir los 16 años. Acuña tenía 15, 3 meses y 29 días cuando el 12 de junio de 1938 se colocó bajo los palos de la portería coruñesa en un partido del Campeonato de Galicia contra el Racing de Ferrol en O Inferniño.

Antes de la Guerra Civil Española, en los albores del fútbol por estos lares, hay unos cuantos deportivistas que tomaron la alternativa antes de cumplir 17 años. En el primer partido de la historia del club, el 8 de diciembre de 1906, el legendario Virgilio Rodríguez Rincón tiene 16 años, 9 meses y 23 días, el futuro capitán Manuel Álvarez cuenta con 16 años, 3 meses y 15 días, mientras que Félix de Paz es aún más joven: 16 años, 2 meses y 15 días.

En 1924 superó ese récord José Martín Alonso, más conocido como Castilla. Este delantero jugó por primera vez con el Deportivo con 16 años, 1 mes y 6 días. Es el segundo estreno más joven de entre los que se tiene constancia. Emilio Pereiro Rey —conocido por su primer apellido aunque también mencionado en las crónicas de la época como Pereira o Pereirito— disputó su primer partido con el Deportivo también en 1924, cuando su edad exacta era de 16 años, 9 meses y 14 días. Tanto el primer partido de Castilla como el de Pereiro formaba parte del Campeonato de Galicia, torneo de carácter regional pero clasificatorio para la Copa de España, que por tanto es considerado de competición oficial.

Los ‘modernos’

Solo siete futbolistas debutaron con el Deportivo antes de cumplir la mayoría de edad durante el último medio siglo.

El ya mencionado Quique Fornos es quien lo logró con mayor precocidad. Le sigue Chema Rivadulla, el más joven de los fabrilistas que disputó el partido de la huelga de futbolistas de 1984 frente al Tenerife. Chema contaba con 17 años, 5 meses y 4 días.

El podio lo cierra otro actual jugador de la Cultural Leonesa. Javier Fernández Abruñedo ‘Bicho’ tomó la alternativa en el complicado inicio de la temporada 2013-14, cuando la primera plantilla se declaró en huelga y no viajó a uno de los amistosos de pretemporada a Portugal. Bicho debutó en el estadio de Gran Canaria frente a la UD Las Palmas con 17 años, 5 meses y 28 días.

A continuación del mediocampista sadense ya aparece Pablo García. A rueda del recién llegado está Iago Beceiro, delantero al que Miguel Ángel Lotina mandó al campo por Pablo Álvarez en el minuto 70 del partido de ida de los cuartos de final de Copa del Rey ante el Almería en 2011. Beceiro contaba con 17 años, 10 meses y 4 días.

El récord de los gloriosos años 90 está en poder de Marcos Vales. El internacional más fugaz de la historia de la selección española recibió la alternativa de la mano de Arsenio Iglesias, que veinte años antes había hecho lo propio con su padre Pepe. Fue en un triunfo por 5-0 contra el Burgos en Riazor, cuando saltó al césped en el minuto 76 sustituyendo nada menos que a Mauro Silva. La edad de Marcos era 17 años, 11 meses y 16 días.

Solo 11 días más tenía David Mella, que debutó a solo 72 horas de cumplir la mayoría de edad. Rubén de la Barrera abrió las puertas del vestuario de Riazor al extremo teense, cuya puesta de largo tuvo lugar en la penúltima jornada del curso 2022-23, frente al Algeciras, la misma tarde en que el técnico comenzaba su segunda etapa a los mandos del Dépor.

Pablo García ha dado el primer paso. Ya ha dejado su huella en la historia del club y ahora espera volar aún más alto. Al menos un poco más que la gran mayoría de sus compañeros de precocidad.