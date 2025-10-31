Las tres claves de Carlos Brizzola del Sámano-Dépor

Luismi Cruz golpea el balón, en presencia de Pablo García, durante el Sámano-Dépor de Copa del Rey Fernando Fernández

Estas son las tres claves de la victoria del Dépor ante el Sámano en Copa del Rey (1-5) por Carlos Brizzola.

Comienzo con dudas

En un inicio con dudas, ante un rival dos categorías por debajo, iniciar con 0-1 a los cinco minutos tendría que haber permitido manejar el partido con más tranquilidad. No fue así y el Sámano con poco metió al Dépor en su campo y empató, en un córner muy mal defendido.

Los errores se pagan caros

El fallo le penalizó al defensa local Jonlo en el minuto 24, cuando le dejó el gol en bandeja a Cristian Herrera, que hizo el 1-2. De ahí al final del primer tiempo, el Dépor no volvió a pisar el área contraria. Se fue al descanso ganando 1-2. Tiró tres veces a puerta: un cabezazo de Eddahchouri, por encima del larguero y los dos goles.

Sentencia en la segunda parte

En un segundo tiempo con muchas imprecisiones en el campo y ya con Loureiro, Noubi y Stoichkov en el campo Cristian Herrera sentencia la eliminatoria con un zurdazo desde la frontal. Llegó el 1-4 de 'Zaka' con un Sámano extenuado y Stoichkov hizo el 1-5. A partir del minuto 70 se rompió el partido y la diferencia de categoría hizo el resto.