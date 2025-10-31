El Uno x Uno del Dépor ante el Sámano: Luismi, bullicioso y asistente

Once del Dépor ante el Sámano Fernando Fernández

Estas son las notas del Deportivo, tras su victoria ante el Sámano en la primera ronda de la Copa del Rey.

ERIC PUERTO. Buen papel (6): Debutó en partido oficial con el Dépor. Buenas intervenciones en sendos disparos de Luis Gómez y Berzosa. Nada que hacer en el gol. Bien colocado ante un disparo de Ander Castillo.

PABLO GARCÍA. Serio (6): Se incorporó al ataque de forma continuada y con valentía. Se mostró peleón y robó varios balones. Cometió algunas imprecisiones en defensa. Fue uno de los cambios.

COMAS. Lastimado (5): Con problemas en la marca en el gol de Ander Castillo. Sufrió una aparatosa caída y tuvo que ser atendido fuera del campo. Fue sustituido debido al golpe.

BARCIA. Serio (6): Llegó desde atrás para cabecear y adelantar a los blanquiazules en el marcador, tras un saque de esquina botado por Luismi. Ayudó en la salida de balón rompiendo líneas.

RUBÉN LÓPEZ. Solvente (6): Volvió a ejercer en el lateral izquierdo. Inició la jugada del segundo tanto, con el pase a Fabi. Falló en algunas marcas. Se incorporó más en ataque en la segunda parte.

JOSÉ ÁNGEL. Expeditivo (5): Ayudó en la construcción del juego, con pases medidos y precisos. Vio la amarilla tras una dura falta. Se jugó la segunda tarjeta de forma innecesaria. Fue sustituido.

PATIÑO. Discreto (5): Cometió algunos fallos en los despejes, sobre todo en los saques de esquina. Trató de dar calma al juego del equipo. Estuvo más desaparecido en la segunda parte.

CRISTIAN HERRERA. Bigoleador (6): Marcó dos goles. El primero, tras aprovechar un error de la zaga local. El segundo, después de un remate desde la frontal. Asistió a ‘Zaka’. Perdió varios balones.

FABI. Con carácter (6): Participó en la jugada del 1-2, con un buen pase al espacio y demostró personalidad en su debut con el Dépor, pese a jugar con 39 grados de fiebre. Fue objeto de una dura falta. Fue uno de los trueques, agotado como estaba.

EDDAHCHOURI. De menos a más (6): Muy poca participación en la primera parte, más allá de un remate de cabeza que se marchó alto. Cayó varias veces en fuera de juego. Marcó, tras asistencia de Herrera.

EL MEJOR. Luismi Cruz Bullicioso (7): No marcó, pero el futbolista andaluz se dejó notar en el juego durante el tiempo que estuvo sobre el verde. Dio la asistencia a Dani Barcia, al poner con criterio una falta, en el tanto que abrió el marcador y fue el encargado de ejecutar las jugadas de estrategia. Piso área siempre que pudo y fue una pesadilla para la zaga local, progresando por su banda. En la segunda buscó la portería rival con un centro chut y siguió aportando en ataque. Fue sustituido.

LOS CAMBIOS

LOUREIRO (6): Cumplió, como siempre.

STOICHKOV (7): Marcó su primer gol con el Dépor.

NOUBI (5): Entró para reforzar la zaga.

GRAGERA (5): Apuntaló la medular.

MELLA (-): Entró en la recta final