El último primer paso de Pablo García

Pablo García, tratando de jugar con sus compañeros en el Sámano-Deportivo Fernando Fernández

Tenía apenas 16 años recién cumplidos. Pero el talento no entiende de tiempos. Pablo García no llamaba a las puertas de Abegondo para pedir permiso de acceso a estancias superiores: directamente las rompía. El joven coruñés sobresalía en un Juvenil A que se codeaba con los mejores equipos de España. No solo es que destacase entre los grandes, es que lo hacía siendo todavía cadete.

E Imanol Idiakez no lo dudó. Con un cuarto de la plantilla ‘rota’ después del sobreesfuerzo por la remontada culminada en ascenso y otro cuarto de ella todavía de resaca, el técnico vasco apostó por reclutarlo para la final de campeones de Primera Federación, en mayo del 2024. No iba a jugar salvo catástrofe, pero el preparador quería comenzar a verlo de cerca, acelerar su proceso de madurez, hacerle empezar a sentir lo que conlleva ser futbolista profesional.

Así, García vivió desde el banco de Riazor, a ras de césped, la victoria contra el Castellón. Y unos días después, levantó la copa de campeón de campeones de Primera Federación en el partido de vuelta, como si fuese uno más de la plantilla que devolvió al Deportivo al fútbol profesional. Fue el preludio a una pretemporada en la que Idiakez tiró del lateral herculino con absoluta normalidad, ante la contundente respuesta del joven. García no parecía un chico que iba a iniciar su primer curso en edad juvenil, sino un meritorio más que consolidado que empezaba a tomar posiciones desde el filial para opositar al primer equipo.

Pero entonces, llegaron las lesiones. Primero, musculares, en su imponente salto al Fabril. Luego, de un tobillo que le acabó obligando a decir adiós a la temporada con el Fabril… y a un hipotético debut oficial con el primer equipo. En su haber, apenas 14 partidos y 600 minutos a las órdenes de Manuel Pablo. Con la garantía de estar renovado hasta el 2027, tocaba volver a empezar.

Así lo hizo. De baja desde antes de marzo, el canterano del Deportivo firmó en Castro-Urdiales su redención definitiva, agarrando lo que se le escapó de entre las manos la pasada temporada: su estreno oficial con el primer equipo.

Con Ximo Navarro con una larga baja por delante y un rival voluntarioso pero al que incluso la Segunda Federación se le queda gigante, Antonio Hidalgo apostó por darle la alternativa al chaval. Todo a pesar de que todavía está recuperando sensaciones en un Fabril en el que mantiene una dura pugna por el puesto con un Quique Teijo que, por el momento, ha jugado más que él.

El joven de 17 años -será mayor de edad el próximo enero- formó en la parte más diestra de una defensa en la que Rubén López ejercía de improvisado lateral zurdo, pero la pareja Comas-Barcia, titular durante varios partidos en Segunda, daba supuesto empaque para minimizar la incertidumbre.

Delante de Pablo, el preparador deportivista colocaba a un Luismi Cruz con el que García se entendió a las mil maravillas. De hecho, a través de ese carril derecho produjo casi todo su fútbol de ataque el Dépor durante la primera mitad. Clave en esa circunstancia fue la ubicación de Pablo, que comprendió perfectamente cómo ubicarse en los carriles intermedios para aclarar el pase hacia Cruz. Una vez recibía el andaluz, la función del coruñés era romper en profundidad. Así encontró línea de fondo el Dépor en varias ocasiones y se pudo estirar ante un Sámano poco presionante, que concedía pocos metros a su espalda.

Tuvo luces y sombras García, al que no se le pudo reprochar un desparpajo que demuestra cada vez que tiene oportunidad para ello. No le pesan el contexto ni las expectativas al joven, que de tanto atreverse fue quien protagonizó, tras una conducción hacia dentro, la pérdida que derivó en el contragolpe del rival, la parada de Eric Puerto y el empate en el posterior córner.

Fabi, el otro debut

Si Pablo García fue protagonista en la derecha, en el perfil opuesto los focos recayeron sobre Fabi Urzain. El segoviano fue la otra gran novedad introducida por Hidalgo, que apostó por el extremo izquierdo de 21 años para ocupar el lugar reservado a un Yeremay al que solo se le podía exigir descanso en Riomar.

Menos activo que su compañero fabrilista, el futbolista llegado hace dos veranos del Atlético de Madrid B dejó como gran destello el pase en largo hacia Eddahchouri que acabó en ‘asistencia’ de Jon López a Cristian Herrera al ir demasiado exigido para despejar el venenoso esférico.

Con el partido todavía en llamas, el cuerpo técnico deportivista retiró a los dos representantes del filial -Rubén tiene ficha del ‘B’ pero es ‘de facto’ jugador del primer equipo-. 64 minutos y un recuerdo que jamás olvidarán. Fin a la aventura. Aunque, quizá, Castro-Urdiales solo sea el comienzo.