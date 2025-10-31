El Deportivo ya conoce el horario de visita al Albacete

Mella, celebrando tras anotar un gol la pasada campaña en el Carlos Belmonte Fernando Fernández

Todavía con la resaca de la victoria en su debut en la Copa del Rey, el Deportivo ya tiene marcado en el calendario un nuevo desplazamiento liguero. LaLiga ha dado a conocer en la mañana de este viernes los horarios correspondientes a la jornada 16 de Segunda División en la que los blanquiazules viajarán hasta el Carlos Belmonte para medirse al Albacete. Un escenario que seguramente tras buenos recuerdos a los coruñeses tras golear allí la pasada temporada y anotar 'una manita' en la jornada siete con dos goles de Yeremay, dos de Mella y uno de Cristian Herrera.

Esta será la última jornada que se dispute en el mes de noviembre y el encuentro ante el conjunto manchego ha quedado fijado para el próximo sábado 29 de noviembre a las 18.30 horas. Antes de esto, los de Antonio Hidalgo todavía tienen cuatro jornadas por delante en las que tratarán de dejar atrás la mala racha que viven en este momento tras cinco semanas consecutivas sin conocer la victoria. Por su parte, el Albacete es actualmente decimosexto en la clasificación, a tan solo dos puntos del descenso, y acumulan cuatro derrotas, cuatro empates y tres victorias en lo que va de temporada.

El encuentro se podrá seguir en abierto a través de la Televisión de Galicia y de Gol TV, además de, como es habitual, en el canal de LaLiga Hypermotion TV.