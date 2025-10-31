Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El Deportivo ya conoce el horario de visita al Albacete

El encuentro se podrá seguir en abierto a través de la TVG

Lucía Dávila
Lucía Dávila
31/10/2025 11:44
Mella, celebrando tras anotar un gol la pasada campaña en el Carlos Belmonte
Mella, celebrando tras anotar un gol la pasada campaña en el Carlos Belmonte
Fernando Fernández

Todavía con la resaca de la victoria en su debut en la Copa del Rey, el Deportivo ya tiene marcado en el calendario un nuevo desplazamiento liguero. LaLiga ha dado a conocer en la mañana de este viernes los horarios correspondientes a la jornada 16 de Segunda División en la que los blanquiazules viajarán hasta el Carlos Belmonte para medirse al Albacete. Un escenario que seguramente tras buenos recuerdos a los coruñeses tras golear allí la pasada temporada y anotar 'una manita' en la jornada siete con dos goles de Yeremay, dos de Mella y uno de Cristian Herrera.

Luismi Cruz, durante el partido ante el Sámano

El Dépor conocerá el día 11 al próximo rival de Copa en una eliminatoria que podría ser en Riazor

Más información

Esta será la última jornada que se dispute en el mes de noviembre y el encuentro ante el conjunto manchego ha quedado fijado para el próximo sábado 29 de noviembre a las 18.30 horas. Antes de esto, los de Antonio Hidalgo todavía tienen cuatro jornadas por delante en las que tratarán de dejar atrás la mala racha que viven en este momento tras cinco semanas consecutivas sin conocer la victoria. Por su parte, el Albacete es actualmente decimosexto en la clasificación, a tan solo dos puntos del descenso, y acumulan cuatro derrotas, cuatro empates y tres victorias en lo que va de temporada.

El encuentro se podrá seguir en abierto a través de la Televisión de Galicia y de Gol TV, además de, como es habitual, en el canal de LaLiga Hypermotion TV.

Te puede interesar

Luismi Cruz golpea el balón, en presencia de Pablo García, durante el Sámano-Dépor de Copa del Rey

Las tres claves de Carlos Brizzola del Sámano-Dépor
Zeltia Regueiro
El ideal gallego

Gabi Fernández habla sobre su despido en Zaragoza: "Veo complicado que el equipo se salve"
Xurxo Gómez
Manuel Pablo en el encuentro ante el Oviedo Vetusta

Manuel Pablo: "Puede que contemos con todos los jugadores que fueron con el primer equipo a la Copa"
Xurxo Gómez
Millene Cabral conduce el balón durante el partido ante el DUX disputado en Riazor

Los goles encajados en la primera parte, una rémora
Zeltia Regueiro