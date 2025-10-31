Diego Tristán, el verdugo blanquiazul del Zaragoza

Tristán celebra su gol en el triunfo del Deportivo contra el Zaragoza en Riazor (1-0) el 23 de febrero de 2002 Archivo DXT Campeón

Quince años han transcurrido desde que disputó su último partido como profesional y 19 desde que vistió la camiseta del Deportivo por última vez, pero seguro que en Zaragoza cuesta olvidar el nombre de Diego Tristán. El delantero sevillano, que es el máximo artillero de la historia del club coruñés con 110 goles, fue el pichichi de Primera División en la temporada 2001-02 con 21 tantos y materializó 197 dianas durante su trayectoria profesional, tuvo al equipo maño como una de sus dos víctimas favoritas. Ocho goles firmó el artillero de La Algaba frente al conjunto aragonés, todos con la elástica blanquiazul. También le metió ocho al Alavés, pero seis fueron como jugador del Dépor, en tres partidos, y los dos restantes, con el Mallorca una temporada antes de fichar por el cuadro herculino.

14,4 millones de euros pagó la entidad deportivista por el andaluz en agosto del 2000. Fue el fichaje más caro del club en aquel momento. Firmó por ocho campañas, aunque finalmente se quedó seis años en A Coruña, en los que disputó 254 partidos y conquistó la Copa del Rey del Centenariazo, el 6 de marzo de 2002, y dos Supercopas de España, en el 2000 y en el 2002.

Talentoso, genial, impredecible, con un regate demoledor e instinto asesino de cara a puerta, se convirtió en uno de los mejores delanteros de Europa. De hecho, fue internacional con la selección española en quince ocasiones y marcó cuatro dianas.

Muchos fueron los adversarios que sucumbieron ante el algabeño, pero como el Zaragoza y el Alavés, ninguno. Once veces se enfrentó al conjunto aragonés. Las dos primeras fueron como futbolista del Mallorca en la campaña 1999-00 y se quedó sin el premio del gol. Sin embargo, al curso siguiente cambió la camiseta bermellona por la blanquiazul y se hinchó a meter goles a los zaragocistas, que aún tendrán pesadillas con él. Sobre todo, Juanmi, Láinez y César Sánchez, los tres porteros del conjunto maño a los que batió.

Doblete para empezar

El primer duelo de Tristán con el Zaragoza como deportivista fue el 11 de noviembre del 2000, en la décima jornada de Primera División. Los blanquiazules se impusieron 2-0 con un doblete del sevillano. Su víctima aquel día fue Juanmi, quien, en la segunda vuelta también fue el arquero de los maños, pero se libró del castigo del andaluz, que jugó los 27 últimos minutos en aquel partido y no vio portería.

A la siguiente campaña fue César Láinez quien padeció dos veces a ‘Diegol’. El ‘9’ del Deportivo marcó los dos tantos del triunfo blanquiazul en La Romareda (1-2) y también el de la victoria en Riazor (1-0) en la segunda vuelta.

Tristán se cruzó de nuevo en el camino del Zaragoza en la campaña 2003-04. Otra vez con Láinez como cancerbero tanto en La Romareda, donde el sevillano no marcó, como en Riazor, donde le hizo otro doblete.

En el curso 2004-05, el artillero de La Algaba solo jugó el choque de Liga en Riazor. Enfrente tenía al portero Luis García, que encajó dos goles en el triunfo de su equipo por 2-3, pero ninguno de Tristán.

Las dos últimas presencias del ariete sevillano frente al Zaragoza fueron en la temporada 2005-06. El andaluz certificó el 1-1 en La Romareda en el último instante del primer tiempo, el 24 de septiembre de 2005. Enfrente estaba el meta cacereño César Sánchez.

Tristán se quedó sin acertar en la segunda vuelta, en Riazor, donde Joaquín Caparrós le alineó en los últimos 39 minutos y el equipo finalizó 1-1.