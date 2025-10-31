Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Bebeto confirma que visitará A Coruña el 26 de noviembre para presentar su biografía autorizada

El astro brasileño colgó un vídeo en el que informó de la fecha de su regreso a la ciudad, que no visita desde el verano de 2023 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
31/10/2025 00:29
Bebeto, el hombre que acunó el gol
Bebeto, el hombre que acunó el gol

El deportivismo ya sabe la fecha en la que podrá reencontrarse con uno de sus ídolos más queridos, Bebeto, que regresará A Coruña. Lo hará para presentar su biografía autorizada, escrita por el periodista Álex Centeno, tal y como adelantó este diario. Centeno es autor, además, junto a Rubén Ventureira, de la biografía de otra leyenda deportivista, Fran.

El esperado regreso a la ciudad herculina del 'astro' brasileño será el miércoles 26 de noviembre. Un día después, el jueves 27, firmará ejemplares de su libro en el Centro Comercial Cuatro Caminos.

"Ha llegado el momento de desvelar el secreto. Deportivistas, ya está aquí mi biografía autorizada: 'Bebeto, el hombre que acunó el gol", anunció el exjugador del Deportivo en sus redes sociales ya superada la media noche de este jueves.

El delantero carioca había generado cierta expectación esta semana, tras publicar un críptico mensaje en sus redes sociales en el que indicaba lo mucho que echaba de menos a los deportivistas y a la ciudad y dejaba entrever que tenía "un secreto" que contar a la hinchada blanquiazul. Tras conocerse que regresará a la ciudad herculina, que no visita desde 2023, cuando recibió un homenaje junto a Mauro Silva en el Teresa Herrera, ahora los aficionados saben además el día en el que podrán reencontrarse con una de las estrellas del SuperDépor. 

Te puede interesar

Paul Jorgensen tendrá que volver a asumir labores de dirección por la casi segura baja de Caio Pacheco

La previa del Básquet Coruña-Fuenlabrada | Solo puede quedar uno
Chaly Novo
Tristán celebra su gol en el triunfo del Deportivo contra el Zaragoza en Riazor (1-0) el 23 de febrero de 2002

Diego Tristán, el verdugo blanquiazul del Zaragoza
Israel Zautúa / Eder Pereira
Once del Dépor ante el Sámano

El Uno x Uno del Dépor ante el Sámano: Luismi, bullicioso y asistente
Zeltia Regueiro
Pablo García, tratando de jugar con sus compañeros en el Sámano-Deportivo

El último primer paso de Pablo García
Xurxo Gómez