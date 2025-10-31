Bebeto confirma que visitará A Coruña el 26 de noviembre para presentar su biografía autorizada

Bebeto, el hombre que acunó el gol

El deportivismo ya sabe la fecha en la que podrá reencontrarse con uno de sus ídolos más queridos, Bebeto, que regresará A Coruña. Lo hará para presentar su biografía autorizada, escrita por el periodista Álex Centeno, tal y como adelantó este diario. Centeno es autor, además, junto a Rubén Ventureira, de la biografía de otra leyenda deportivista, Fran.

El esperado regreso a la ciudad herculina del 'astro' brasileño será el miércoles 26 de noviembre. Un día después, el jueves 27, firmará ejemplares de su libro en el Centro Comercial Cuatro Caminos.

"Ha llegado el momento de desvelar el secreto. Deportivistas, ya está aquí mi biografía autorizada: 'Bebeto, el hombre que acunó el gol", anunció el exjugador del Deportivo en sus redes sociales ya superada la media noche de este jueves.

El delantero carioca había generado cierta expectación esta semana, tras publicar un críptico mensaje en sus redes sociales en el que indicaba lo mucho que echaba de menos a los deportivistas y a la ciudad y dejaba entrever que tenía "un secreto" que contar a la hinchada blanquiazul. Tras conocerse que regresará a la ciudad herculina, que no visita desde 2023, cuando recibió un homenaje junto a Mauro Silva en el Teresa Herrera, ahora los aficionados saben además el día en el que podrán reencontrarse con una de las estrellas del SuperDépor.