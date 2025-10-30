La Previa | Una Copa para recobrar la ilusión

Charlie Patiño, durante el partido de Liga contra el Burgos Quintana

La Copa del Rey, competición estimulante por excelencia, plasma en este arranque de la edición 2025-26 su sentido más ilusionante. La UD Sámano, equipo de una junta vecinal de Castro-Urdiales de menos de 3.000 habitantes y que disputa el torneo del KO por primera vez en su historia, recibe al Dépor (21.00 horas, TVG), que intentará aprovechar la eliminatoria para recuperar la confianza tras las dudas generadas por las cinco últimas jornadas de Segunda División.

La escuadra blanquiazul ha pasado de liderar la categoría de plata después de los primeros seis partidos de Liga, con catorce puntos de 18 posibles, a abandonar los puestos de playoff, debido a los tres empates y las dos derrotas registradas en sus cinco últimos compromisos.

Después de dos derrotas seguidas, el bloque herculino volvió a sumar el pasado domingo ante uno de los candidatos al ascenso, el Valladolid (1-1), pero los pobres primeros 45 minutos, en los que los blanquiazules se vieron superados por el Pucela en todos los aspectos, hicieron estallar a Antonio Hidalgo.

“Esa primera parte nos tiene que enseñar muchas cosas, si queremos aspirar a más porque ahora mismo no nos llega con lo que estamos haciendo. No somos tan buenos como nos creíamos al principio”, dijo el técnico deportivista, quien reclamó mayor “intensidad” a sus futbolistas.

Hidalgo: "Trabajo como un auténtico loco" Más información

Los coruñeses tendrán la ocasión de reconducir su marcha en la Liga el domingo, frente a un Zaragoza que protagoniza su peor temporada en Segunda, pero antes toca centrarse en la Copa, que no ha dado demasiadas alegrías a los blanquiazules en los últimos años.

Desde que el Deportivo cayó contra el Alavés en los octavos de final durante el curso 2016-17, el cuadro herculino ha dicho adiós al torneo copero en su primer o segundo enfrentamiento de cada edición.

Sin ir más lejos, la pasada campaña el equipo blanquiazul se libró de jugar la primera eliminatoria por su condición de campeón de Primera RFEF del curso anterior y abrió la Copa en la segunda ronda, donde se vio sorprendido por el Ourense CF, de la categoría de bronce, que venció en O Couto (1-0) con un gol de Ángel Sánchez.

En esta ocasión, el rival es un debutante en Segunda RFEF, donde comparte grupo con el Fabril, frente al que se medirá el fin de semana del 16 de noviembre.

“Que nos visite el Deportivo es el mayor hito de nuestras vidas”, confesó a DXT Campeón Joseba Fernández, presidente de la UD Sámano, cuando se celebró el sorteo.

Joseba Fernández, presidente de la UD Sámano: "Que nos visite el Deportivo es el mayor hito de nuestras vidas" Más información

Escenario remodelado

Para el duelo con los herculinos, el equipo cántabro se ha mudado de su campo, Vallegón, de hierba artificial, al Municipal Riomar, de Castro-Urdiales, que pese a contar con un aforo de 1.435 personas, esta noche dispondrá de espacio para 2.000 más gracias a la grada supletoria que se ha instalado.

El Sámano es antepenúltimo en la Liga y cuenta con solo catorce fichas profesionales, pero no renuncia a creer.

La competición copera supone una buena oportunidad para que Hidalgo conceda minutos a los jugadores menos habituales. Además, ha incluido en la convocatoria a cinco fabrilistas, además de Rubén López, que aunque es jugador del primer equipo, cuenta con ficha del filial. También han viajado a tierras cántabras el portero Hugo Ríos, el lateral derecho Pablo García, el lateral zurdo Iker Vidal, el extremo Fabi y el delantero Bil Nsongo. Samu Fernández, por su parte, deberá esperar para estrenarse con el Dépor, ya que está sancionado por su expulsión frente al Oviedo Vetusta.

Hay licencia para soñar en el Deportivo con la Copa del Rey antes de retomar la Segunda y meterse de lleno de nuevo en la pugna por el ascenso.