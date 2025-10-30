Hidalgo, sancionado, verá el Sámano-Dépor desde la grada

Antonio Hidalgo, en un partido con el Deportivo FERNANDO FERNÁNDEZ

Antonio Hidalgo no podrá dirigir a su equipo en el Sámano-Deportivo de este miércoles a las 21.00 horas. El preparador catalán acumula una sanción en Copa del Rey del pasado curso y tendrá que seguir el partido de su equipo desde la grada del campo de Riomar.

El técnico fue expulsado en la eliminatoria de dieciseisavos de final del pasado curso, en la que el Huesca, su equipo en aquel entonces, se midió al Real Betis.

El acta de aquel partido en El Alcoraz, que finalizó 0-1 a favor del equipo bético, refleja que Hidalgo fue expulsado por "protestar" una de las decisiones del colegiado, Miguel Ángel Ortiz Arias, "de manera ostensible". "Recorriéndose el área técnica gritando mientras realizaba gestos con sus brazos", matizó el árbitro en el acta.

De este modo, su asiento en el banco lo ocupará esta noche Ignasi Salafranca, asistente de Hidalgo y responsable específico del balón parado deportivista. De hecho, así lo especifica ya el Deportivo en su alineación.

Si el Dépor pasa la eliminatoria, Hidalgo tampoco podrá sentarse en el banquillo en la segunda ronda copera, pues el Juez Disciplinario Único le sancionó con dos partidos.